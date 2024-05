Lehečka si na turnaji v Madridu obnovil zranění zad, semifinálový duel vzdal. Pavlásek je ve finále deblu

O dosud nejcennější titul v kariéře a první na okruhu ATP si ve španělské metropoli zahraje Adam Pavlásek. Český deblový specialista s Uruguaycem Arielem Beharem postoupili do finále čtyřhry bez boje.

Jejich soupeři, druhý nasazený španělsko-argentinský pár Marcel Granollers, Horacio Zeballos, před semifinálovým zápasem kvůli zranění odstoupili.

Lehečku trápily problémy se zády už od amerických turnajů v Indian Wells a Miami. Vynechal pak Masters v Monte Carlu i turnaj v Barceloně a do antukové sezony vstoupil právě až v Madridu.

Na zdejší antuce zatím předváděl výborné výkony a získal mimo jiné skalp Rafaela Nadala. Ve čtvrtfinále mu zápas po prvním setu vzdal čtvrtý hráč světa Daniil Medveděv.

Semifinálový duel s Augerem-Aliassimem v pátek začal Lehečka na podání suverénně čistou hrou, ve třetím gamu odvrátil brejkbol a čistou hrou zvládl i svůj další servis na 3:2. Na kurtu ale často dělal bolestivé grimasy a po další hře na returnu si vyžádal ošetření.

Po něm ještě zkusil pokračovat a vedl při svém podání 30:0, při pokusu o protipohyb se ale na základní čáře zhroutil na kolena a zápas vzdal. Z frustrace nad promarněnou šancí na životní finále pak ještě na lavičce rozmlátil raketu.

Kanaďanovi postup turnajem usnadnil už třetí hráč. Ve třetím kole mu zápas kvůli zranění ruky skrečoval Jakub Menšík, přes čtvrtfinále prošel bez boje po odstoupení světové dvojky Jannika Sinnera. V životním finále si zahraje s Andrejem Rubljovem, který porazil Američana Taylora Fritze 6:4, 6:3.

Lehečkův soupeř Augero-Aliassim poslal po zápase českému tenistovi přání brzkého uzdravení:

"You'll be back" ☺️✍️



Nice touch from @felixtennis wishing @jirilehecka all the best