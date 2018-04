Jiří Veselý a Adam Pavlásek. Český daviscupový tým našel nové tahouny na další zápasy

Čeští tenisté mají díky výhře nad Izraelem šanci, že se vrátí do elitní skupiny Davisova poháru. Soupeře v zářijové baráži ještě neznají, ale i tak leccos dopředu tuší. Na nikoho snazšího než teď v Ostravě, už zřejmě tahouni nového týmu Jiří Veselý a Adam Pavlásek narazit nemohou. Ostrava 22:30 7. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Veselý spolu s Adamem Pavláskem | Zdroj: ČTK

Na prstech jedné ruky byste zřejmě spočítaly soutěžní zápasy izraelské dvojky Edana Lešema na antuce, největší hvězda soupeře Dudi Sela je sice ve světové stovce mezi singlisty, ale zároveň už daleko od svého maxima.

Zkušený deblista, někdejší grandslamový šampion Jonatan Erlich, toho mohl při vší úctě k němu jen málo ovlivnit. Ale shazovat výhru mladého českého týmu by nebylo na místě, vždyť to byla ideální příležitost jak vstoupit do nové éry a vyzkoušet roli tahounů.

Česko - Izrael 3:0. Pavlásek s Veselým zařídili třetí bod, tenisté postoupili do baráže Číst článek

„Myslím, že to je určitě ku prospěchu, určitě je to dobrá zkušenost a myslím si, že v budoucnu se nám tohle bude hodit,“ řekl Jiří Veselý po deblové výhře nad Izraelci a postupu po zářijové baráže.

Soupeře ještě čeští tenisté neznají, ale ať už to bude kdokoli a kdekoli, zažije parta kapitána Jaroslava Navrátila mnohem těžší utkání než teď v Ostravě Porubě. Ale postoupit se i v této sestavě dá, vždyť se stačí vrátit rok zpátky.

„V baráži se dá hrát s každým. Loni jsme prohráli s Holandskem, které má velmi vyrovnaný tým. Bohužel nám to loni nešťastně uteklo, ale věřím, že letos v září, pokud budeme všichni zdraví a kompletní, to šanci mít budeme, abychom bojovali o světovou skupinu,“ věří Veselý.

'Nemůžu říct nic negativního.' Adam Pavlásek zažil úspěšnou singlovou premiéru v Davis Cupu Číst článek

„Jsem rád, že jsme společnými silami zvládli toto důležité utkání a už se těšíme na baráž. Budeme dělat všechno pro to, abychom naši zemi dostali zpátky do světové skupiny,“ doplňuje Adam Pavlásek, který se teď v Ostravě stejně jako Veselý podílel na dvou bodech v týmu.

Tým ještě má z mladších hráčů Václava Šafránka či Zdeňka Koláře, ale právě na Veselém a Pavláskovi, vítězích juniorského Galeova poháru z roku 2011, zřejmě bude stát český daviscupový tým i v dalších letech, teď poprvé hráli jako týmová jednička a dvojka v dospělé reprezentaci a pravděpodobně ne naposledy.

„Kolektiv je nyní nový. Jsou to až na Lukáše mladí hráči a drží pospolu. Hlavně se znají, jsou to stejné ročníky. Parta je vynikající s tím celým kolektivem, s tím zázemím co tady mají, tak pro ně dělají úplné maximum. Ta parta samozřejmě není kvalitní, asi nebude kvalitní, jako byli Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem, ale pracovitostí kdyby se posunuli,“ uvažuje kapitán Jaroslav Navrátil.

Ten se ale po reprezentačním konci Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka ještě nechce vzdávat služeb jediného třicátníka z party tenistů, kterým je od 21 do 24 let, Lukáše Rosola.

Teď byl sice delší dobu zraněný, ale Davis Cup umí hrát, je v něm dostatečně sebevědomý, a přesně to je vlastnost, která se u méně zkušených hráčů obvykle hledá obtížněji.

„Lukáš potřebuje ještě chvíli potrénovat. Myslím si, že se vrátí a na podzim, že bude velice platným hráčem,“ přeje si Navrátil.