Začíná boj s tenisovým pralesem, tuší Veselý. Po konci na Australian Open ale chce znovu útočit na stovku

Tenista Jiří Veselý býval nejlepším juniorem světa a dlouho měl úspěchy i jako dospělý. Návrat po zranění mu ale nevyšel podle představ a teď ho čeká období bez těch největších turnajů. Definitivně o tom rozhodla porážka v úvodním kole Australian Open s Francouzem Arthurem Filsem. Melbourne 14:53 16. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Veselý | Zdroj: Profimedia

Tenista Jiří Veselý vypadl z Australian Open hned v 1. kole a to pro něj mimo jiné znamená, že se teď na velké turnaje nějakou dobu určitě nedostane. Čeká ho období, které on sám nazval pralesem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal tenista Jiří Veselý po konci na Australian Open

Zatímco talentovaný Francouz Fils emotivně slavil čtyřsetovou výhru a postup do druhého kola, Jiří Veselý v tichosti balil své věci, cestou z kurtu se ještě podepsal několika fanouškům, kteří číhali na českého tenistu, a kdo ví, možná to byly poslední autogramy z Grand Slamu na dlouhou dobu.

„Samozřejmě tohle člověk z hlavy nedostane, a když je člověk tři sta a ví, že musí uhrát, protože se jinak neposune, tak se samozřejmě hraje hůř. Teď se pro mě uzavřela kapitola chráněných žebříčků,“ věděl Jiří Veselý, že už mu dobíhá chráněný žebříček, který mohl při návratu po zranění využít, teď už se bude na turnaje dostávat jen podle oficiálního pořadí, a protože je až skoro 300. na světě, čeká ho budoucnost, na kterou není zvyklý.

„Realita je taková, jaká je. Začíná boj s pralesem, bažinou... člověk do toho musí strčit hlavu a zkusit se s tím nějak poprat. V mém věku už je to těžší, než kdyby mi bylo třeba 25 let,“ vypočítává zkušený tenista.

Ještě jeden Grand Slam?

Jiří Veselý tuší, co ho na turnajích nižší kategorie čeká, půjde do prostředí, kterému někteří tenisté přezdívají bažina. To proto, jak těžko se z něj dostává. Ale český tenista se s osudem chce poprat a v necelých jednatřiceti letech ještě na konec nemyslí.

„Je to určitě jedna z variant, říct si, že už to stačilo a otočíme list. Je mi ale 31 let a dokud cítím, že mám co nabídnout, abych soupeře trápil a porážel, tak mi přijde škoda tu etapu zabalit. Je to krok, který je nevratný a víceméně hraju s těmi dobrými vyrovnaně a cítím, že to tam je. Je potřeba najít cestu,“ rekapituluje rodák z Příbrami.

Nebylo by vůbec divné ani neobvyklé, kdyby hráč s tolika zdravotnímu problémy už dávno skončil. Někteří tenisté v podobných případech rezignovali na singlovou kariéru a snažili se prosadit už jen jako deblisté, ale tato cesta teď nepřijde Jiřímu Veselému atraktivní.

„Asi ne. Pro mě debl není něco, co by mě naplňovalo a rád bych se pokusil porvat o stovku a dostat se na nějaký Grand Slam,“ touží ještě Jiří Veselý po návratu do stovky a tím pádem i po největších turnajích.

Bohužel, obávám se, že tohle můžou být poslední grandslamové podpisy Jirky Veselého po singlovém zápase. Přál bych mu ještě moc, ale chráněný žebříček má své limity a toto byl velmi důležitý duel. pic.twitter.com/c6gDeNmpAb — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) January 16, 2024