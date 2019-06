Přesně před 35 lety vyhrál Lendl svůj první grandslam. Ve finále porazil McEnroea

Finále grandslamového turnaje hrál předtím čtyřikrát, ale až v Paříži 10. června roku 1984 dokázal v utkání o titul zvítězit. Přesně před pětatřiceti lety vyhrál Ivan Lendl své první Roland Garros. V závěrečném duelu o tamní trofej – Pohár mušketýrů – porazil velkého rivala té doby Američana Johna McEnroea. Paříž 13:42 10. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Před pětatřiceti lety vyhrál Ivan Lendl své první Roland Garros | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Byl to jeden z nejpamátnějších finálových zápasů na grandslamových turnajích a Ivan Lendl po něm poprvé ve své kariéře mluvil jako vítěz.

Přesně před 35 lety vyhrál Ivan Lendl svůj první grandslamový turnaj.

John McEnroe dlouho skvěle servíroval, hrál fantastické voleje a úhly, které se jen těžko vybíraly, ale nakonec se radoval tenista v bílém tričku s tmavě a světle modrými kosočtverci na hrudi s výtečným pohybem a famózními prohozy.

Když měl čtyřiadvacetiletý Ivan Lendl v pozápasovém rozhovoru říct, proč vyhrál, odpověděl, že hrál velmi dobře, ohromně bojoval a opravdu moc chtěl zvítězit.

I ohromná touha konečně vyhrát grandslamové finále jistě hnala Ivana Lendla za velkým obratem v zápase, ve kterém tenista z tehdejšího Československa sice prohrával 0:2 na sety, ale nakonec zvítězil. A po čtyřech finálových porážkách na grandslamech zvedal při závěrečném ceremoniálu nejcennější trofej – v tomto případě Pohár mušketýrů.

Finálový obrat v Paříži považují mnozí fanoušci za vůbec největší výhru Ivana Lendla v zápasech s velkým rivalem, ale rodák z Československa si pamatuje ještě lepší utkání, i když na mnohem skromnějším turnaji.

Antverpy i Santos

„Všichni mluví o Paříži roku 1984, ale já si vzpomínám na jeden zápas v Antverpách, hráli jsme finále. To bylo možná jedno z pěti nebo šesti utkání, kde jsem se dostal do takové zóny, že se všechno dařilo a vyhrál jsem. Bylo to po setu a pak jsem vyhrál 6:2, 6:2. Opravdu všechno se dařilo. Na takové zápasy se vzpomíná opravdu dobře,“ připomněl před časem na Radiožurnálu Ivan Lendl výhru, která není zaznamenána ve vzájemné bilanci zápasů na okruhu ATP, a není tam ani úplně první utkání velkých soupeřů.

„To bylo v roce 1977 v Santosu v Brazílii. Hráli jsme v hale, otevřené hale se střechou, protože pršelo, na antuce. Pamatuji si, že bylo strašně těžké číst jeho servis,“ vzpomínal Ivan Lendl na jednu z velkých zbraní soupeře, se kterou si musel poradit nejenom ve finále Roland Garros 1984.

John McEnroe v minulosti dostal otázku, kdo z nich dvou byl lepší tenista. Odpověděl, že když byl schopný předvádět svůj nejlepší tenis, byl prý trochu lepším hráčem, ale jakmile mu třeba jenom troška do možného maxima scházela, Lendl to potrestal a porazil ho.

Těžko říct, do jaké kategorie patřil památný finálový zápas na Roland Garros 1984. Vždyť oba tenisté v něm hráli výtečně a skóre bylo velmi těsné 3:6, 2:6, 6:4 a dvakrát 7:5.

Faktem ale je, že Lendl vyhrál více vzájemných duelů na profesionálním okruhu a na antuce na grandslamu v Paříži s McEnroem nikdy neprohrál.