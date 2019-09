V Jonášovi je něco speciálního. Věděl jsem, že to zvládne, řekl o Forejtkovi jeden z trenérů Navrátilů

Čeští tenisté vyhráli utkání Davisova poháru v Bosně 3:2 na zápasy a v příštím ročníku soutěže budou bojovat o postup na finálový turnaj. První i rozhodující poslední bod vybojoval v hale v Zenici debutant v týmové soutěži, nedávný vítěz juniorky US Open Jonáš Forejtek, který si přitom až do tohoto léta v zápasech na tvrdém povrchu příliš nevěřil. Zenica (Bosna a Hercegovina) 14:03 16. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenista Jonáš Forejtek | Zdroj: Profimedia

„Tréninky před US Open vypadaly tak, že jsem pořád říkal, že nevím, jak na tom mám hrát a že chci zpátky na antuku. Takže jsem za to hrozně rád, že na tom betonu to jde,“ řekl Forejtek Radiožurnálu.

V posledních týdnech toho Jonáš Forejtek stihl tolik, co se mnohým nepovede za celou kariéru. Více si poslechněte v reportáži Jaroslava Plašila

V posledních týdnech toho stihl tolik, co se mnohým nepovede za celou kariéru. Na US Open v New Yorku vyhrál grandslamovou juniorku, po pár dnech v bosenské Zenici zvítězil v zahajovacím daviscupovém duelu a teď i v tom posledním rozhodujícím, ke kterému v osmnácti letech za stavu 2:2 na zápasy nastoupil.

„Snažím se hlavně soustředit na ten den, každý další bod,“ popsal. V zápasech Davis Cupu jsou poměrně obvyklá selhávání nezkušených mladíků v rozhodujících bitvách. Vždyť třeba tenista současné světové špičky, Němec Alexander Zverev před lety v podobném věku uhrál proti Lukáši Rosolovi jen pár gamů.

Matador Radek Štěpánek ve finále v roce 2013 rozebíral talentovaného Srba Dušana Lajoviće. Ale Jonáš Forejtek jako by snad ani neznal, co to jsou nervozita nebo strach. „V Jonášovi je něco speciálního, mentálně je teď strašně na koni a věděl jsem, že to prostě zvládne,“ řekl jeden z trenérů Michal Navrátil a jeho otec, kapitán Jaroslav Navrátil, s tím souhlasí. „Dal tři esa nakonec. Zápas dohrávají šampioni, když dají tři esa.“

„Vždycky jsem říkal ‚Mládí vpřed‘. Tak to je,“ shodovali se syn a otec Navrátilovi, kteří si myslí, že Jonáš Forejtek ustojí i další, možná ještě náročnější období. A že bude úspěšný i v době, kdy už od něj mohou mnozí díky současným skvělým výsledkům výhry očekávat.

„To může být samozřejmě problém, ale vím, z jaké pochází rodiny a tam skromnost je na prvním místě, takže se nebojím,“ vysvětlil Michal Navrátil.

„Na to se budu asi muset ještě připravit. Budu trénovat a uvidíme,“ doplňuje daviscupového trenéra Michala Navrátila Jonáš Forejtek. I díky jeho dvěma výhrám bude mít český tým příští rok šanci bojovat v elitní soutěži.