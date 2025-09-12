‚Jsem jiný hráč než loni.‘ Lehečka si do zápasu s Američanem Tiafoem věří, sází i na zkušenost
Čeští tenisté v sobotu vstoupí do druhého kola Davis Cupu zápasem proti Spojeným státům. O postup na finálový turnaj týmové soutěže se začne hrát na Floridě v areálu Delray Beach v noci na neděli českého času. Pokud to tedy počasí dovolí.
Spíš než dopady tenisových míčků byly v areálu Delray Beach zatím slyšet dešťové kapky doprovázené hromy. Češi tak trénovali, kdy se dalo. Na Američany jsou ale v rámci možností připraveni.
Kapitán Tomáš Berdych pro úvodní singly nominoval Jiřího Lehečku a Jakuba Menšíka. Tomáš Macháč je prozatím napsaný společně s Adamem Pavláskem do debla.
„První dva dny se v těchto podmínkách úplně necítil. Byl to jeden z důvodů. Další z věcí bylo, že Kuba Taylora porazil tady v Miami. Takže se to během týdne skládalo a volba padla na tyhle dva kluky. A pak se uvidí,“ řekl Berdych k nominaci.
Loňský vyrovnaný zápas
Jako první půjde v Delray Beach do akce Lehečka, kterého čeká utkání s americkou dvojkou Francesem Tiafoem. Toho český reprezentant zatím ve dvou zápasech ani jednou neporazil, ale Lehečka tomu nepřikládá velkou důležitost.
„Zápasy s ním byly vždycky vyrovnané. Naposledy, co jsem s ním hrál minulý rok, kdy jsem se vracel po těžkém zranění, jsem prohrál až v tie breaku třetího setu. Byl to vyrovnaný zápas. A myslím, že tento rok jsem trochu jiný hráč, než jsem byl loni,“ řekl Lehečka.
Po utkání Lehečky s Tiafoem nastoupí v Delray Beach Menšík proti světové pětce Tayloru Fritzovi.