Jsem pyšná, že jsem pořád schopná držet krok s elitou, říká deblistka Květa Peschkeová před Masters

Singapur 9:19 26. října 2017
Česká tenistka Květa Peschkeová (vlevo) se svou spoluhráčkou Němkou Grönefeldovou | Foto: ČTK

„Netipovala bych to před deseti lety,“ přiznává Květa Peschkeová. Teď na Turnaji mistryň v Singapuru opravdu je, a i když ve dvojici s Němkou Gröenefeldovou nepatří k favoritkám, má být na co pyšná.

„Jsem na to pyšná, že jsem pořád schopná s touhle elitou držet krok. Je to hezké být na takové události,“ je ráda česká hráčka.

„Stále mě to baví. Sportu se od malička věnuji, tak možná tím jsem si vybudovala dobrou kondici a naučila jsem tělo dělat prostě sport pořád a zatím se daří,“ zkouší Peschkeová vysvětlit, jak je možné, že i ve 42 letech dokáže konkurovat často mnohem mladším profesionálkám.

Už několikrát uvažovala o konci kariéry, ale zatím pokaždé si to rozmyslela. A počítá i s další sezónou. Cestovat po světě může díky německému manželovi, ve kterém má na tour psychickou oporu i trenéra zároveň a také kvůli tomu, že je ve své práci stále úspěšná.

„Samozřejmě každým rokem si člověk říká, jak to půjde dál, ale když má člověk ten sport rád a je to i jeho práce na druhé straně, tak může být svým pánem a narýsovat si to všechno podle svého. Nemá žádného bosse,“ má jasno tenistka

„Musíte být v té čtyřhře opravdu dobře postavený, aby se to vyplatilo. Přece nikdo nepracuje, proto aby z toho nic neměl,“ dodává vynikající deblistka.

Ta bude hrát o zajímavé odměny i teď v Singapuru. Na turnaji mistryň už byla třikrát ve finále, jednou se současnou trenérkou Karolíny Plíškové Australankou Rennae Stubbsovou, dvakrát s Katarinou Srebotnikovou ze Slovinska.

Ale tak daleko teď ve dvojici s Němkou Gröenefeldovou nemyslí. Tím spíš, když bude na druhé straně dvorce ten vůbec nejlepší pár současnosti, švýcarsko-tchajwanský tým Hingisová, Čchan.

„Hrály jsme proti nim dost letos, možná i minulý rok. Z nějakých zápasů se tak známe. Co komu vyhovuje, co komu nevyhovuje,“ uvědomuje si Peschkeová.

„Měly jsme proti nim dobré zápasy, podařilo se nám je porazit ve Wimbledonu, což bylo určitě velkou výhrou. My jsme tady takový outsideři, musíme se prostě snažit a překvapit,“ přiznává tenistka.