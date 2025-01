‚Jsem rád, že tam občas hodím žertík, jinak je to opravdu boj.‘ Macháč zvládl první kolo v Austrálii

Nedávnou akci v Sydney, týmový United Cup, opouštěl Tomáš Macháč ve vzteku. Ztratil totiž dobře rozehrané semifinálové utkání a kvůli křečím duel s Američanem Taylorem Fritzem předčasně vzdal. Do grandslamového Australian Open se ale během uplynulého týdne stihl dát do pořádku a úvodní duel s Indem Sumitem Nagalem vyhrál po setech 6:3., 6:1 a 7:5. „Zvládnul jsem to opravdu skvěle,“ hodnotí Macháč pro Radiožurnál Sport. Melbourne 22:24 12. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenista Tomáš Macháč postoupil do druhého kola na Australian Open | Foto: Jaimi Joy | Zdroj: Reuters

Jaký to byl vstup do turnaje?

Nejlepší, jak by mohl. Zvládnul jsem to opravdu skvěle i s takovou lehkou komplikací ve třetím setu, kterou jsem zvládnul otočit, takže jsem stoprocentně spokojený.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Viděl jsem, že hraju lepší tenis. Spíš mě mrzlo, že jsem nevyužil opravdu hodně příležitostí,“ říká tenista Tomáš Macháč po postupu do druhého kola Australian Open

Řekl byste, že je dobře, že jste pošetřil síly, protože hrozil čtvrtý set?

Toho jsem se úplně nebál, protože jsem viděl, že hraju lepší tenis. Každopádně mě spíš mrzlo, že jsem nevyužil opravdu hodně příležitostí, které jsem měl. Ale to k tomu prostě patří a jsem rád, že jsem to zvládnul, nevynechal jsem ten třetí set, snažil jsem se to otočit a zvládnul jsem to výborně.

Cítil jste se dobře? Protože naposledy při United Cupu jste měl nějaké potíže?

Konečně jsem potrénoval, takže se cítím daleko líp, než na United Cupu. Nemyslím herně, ale fyzicky, protože na United Cupu jsem hrál výborný tenis. Bohužel tělo bylo až moc brzo po nemoci.

Skvěle jsem se připravil, vynechal jsem Adelaide. Ty bolístky, co jsem měl na United Cupu, jsem vyléčil celkem brzo, že jsem to zvládnul opravdu dobře a jsem rád, že se cítím takhle.

Fanoušci se tady na vás těší, evidentně si je získáváte svou hrou. Kde se ve vás vzalo to showmanství, které my Češi obecně tolik v sobě nemáme?

Musím říct, že jsem vždycky měl rád, když jsem na kurtu něco dělo. Mám to prostě v sobě, nedělám to nějak naschvál nebo tak. Je to prostě součást mě. Samozřejmě výsledky jsou důležité, ale život je jenom jeden a člověk si to taky musí někdy užít. Samozřejmě pak přicházejí negativní emoce. Když mám nějaký pocit něco udělat, tak to udělám a nebráním se tomu.

Narážíte na to, že pak třeba uděláte něco, co vás může mrzet?

Jo, samozřejmě. Když je člověk třeba blízko výhře nebo se něco fakt nevydaří a jde to hodně rychle dolů, tak samozřejmě i negativní emoce tam jsou, to mají všichni hráči na okruhu. Nejsme roboti a není to někdy úplně jednoduché, jsme na kurtu sami.

Kdybychom hráli týmový sport, tak je to úplně něco jiného a můžou nás vytáhnout parťáci, ale tady prostě stojíme proti stresu sami. Proto jsem rád, že mě diváci mají rádi, budu to držet co nejdéle.

V dnešní době se navíc všechno snímá a je toho okamžitě plný svět.

Je to tak.

Uvědomíte si to v tu chvíli vůbec?

Ne, v ten moment je to prostě ring, bojiště. Proto jsem rád, že tam občas hodím nějaký ten žertík nebo se uvolním, protože jinak je to opravdu boj. Člověk tam jde toho soupeře porazit a není to nikdy jednoduché.

Teď budete bojovat i o to, abyste si zahrál s Novakem Djokovičem, byť samozřejmě záleží i na tom, jak bude on zvládat svoje zápasy. Je toto vaše motivace do dalšího duelu?

Ano, máme to spolu nerozhodně. Zahrát si s Novakem rozhodující zápas je čest. Když by se to podařilo hrát proti sobě, tak si to určitě užiju. Tyhle zápasy mám opravdu rád.

Nechci srovnávat hráče, protože každý je jiný, ale on je také takovým válečníkem a hodně pracuje s publikem. Je v tom něco, co se dá naučit?

Já si z něho beru obrovský příklad, protože je neskutečný hráč a myslím si jeden z nejlepších sportovců vůbec. To, co obětuje sportu, je neuvěřitelné a nemyslím si, že existuje někdo, kdo by si z něho neměl brát příklad.

Dokáže třeba i využít těch negativních emocí z hlediště? Je to něco, co taky máte v sobě, že kdyby na vás třeba lidé bučeli nebo vám nefandili…

Tohle v sobě úplně nemám. On to opravdu vyhledává, má to rád. Já tohle – ne, že mi to vadí, ale snažím se to neřešit. Neříkám si, že mi to nějak vyhovuje, to zase ne. Beru to tak nějak průměrně.