Kamarádky v boji o postup. 'Lucka už je jediná, se kterou nemám problém,' říká Plíšková

Karolína Plíšková měla po zápase s Brazilkou Hadadovou-Maiovou důvod k úsměvu. Trval stejně dlouho jako vyučovací hodina a ani Lucie Šafářová nestrávila s Rumunkou Cirsteaovou na kurtu o moc delší dobu. Obě ale také tuší, že příští, ryze český duel, nejspíš krátký nebude.

Karolínu Plíškovou a Lucii Šafářovou čeká vzájemný souboj, postupují i Strýcová s Berdychem Číst článek

„Už jsme hrály hodněkrát, ale na tuším, že na grandslamu ještě ne. Bude to možné trošku jiné, ale hraje dobře, s ní to nikdy nebyl lehký zápas,“ říká Karolína Plíšková,

Nad Lucií Šafářovou vyhrála většinu vzájemných zápasů, ale všechny byly dost těsné a tři z posledních pěti třísetové.

„S Kájou většinou máme dlouhé zápasy, tak uvidíme, jak bude ten další. Není to úplně příjemné hrát s Češkou, ale je to třetí kolo, to je lepší než první,“ usmívá se Lucie Šafářová.

A hned také dodává, proč je nepříjemné hrát proti Karolíně Plíškové. „Má výborný servis, sama si říká Ace Queen,“ připomíná.

„Má vyrovnané všechno. Jako levačka dokáže nepříjemně zaservírovat. Forhend a bekhend má z mého pocitu na stejné úrovni. A je bojovná, za každé situace dokáže útočit,“ vyzdvihuje pro změnu přednosti příští soupeřky Karolína Plíšková, ty herní.

A pokud jde o ty lidské? „Žádný problém nemáme. Je už jediná, se kterou nemám problém,“ směje se Plíšková. „Na holky okolo sebe je hodná.“

„V pohodě se bavíme a jsme kámošky, ona je pohodářka, taková ‚salámistka‘,“ vrací kompliment své krajance Lucie Šafářová.

O postup do osmifinále dvouher také Denisa Allertová, Barbora Strýcová a Tomáš Berdych.