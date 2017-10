Kámošky asi nebudeme, ale svědomí mám čisté, říká Plíšková k příchodu trenéra od Strýcové

Karolína Plíšková si i z vážnějších věcí umí dělat legraci, ráda vtipkuje i na svůj účet, takže dokázala ve smíchu mluvit i o situaci mezi ní a Barborou Strýcovou. Svou reprezentační spoluhráčku nechce provokovat.

Zároveň ale přiznává, že by to mohl být problém, pokud by spolu měly obě nastoupit v příštím fedcupovém utkání proti Švýcarsku. „Myslím si, že jo. Ale k tomu se ještě asi dostaneme,“ připouští Karolína Plíšková.

Českou tenisovou jedničku mrzí, kam až spor došel. Z předchozí komunikace s Barborou Strýcovou neměla pocit, že by své krajance tolik ublížila. Ale vracet v čase se nechce. Tomáše Krupu si jako kouče vyhlédla, když ukončila spolupráci s Davidem Kotyzou, a dala mu nabídku na příští sezonu.

„Ať bych to udělala jakkoli, asi by to dopadlo takhle. Ale já mám svědomí čisté, udělala jsem to podle svého. Jestli něco bude chtít řešit, tak jsem jí svoje řekla. Když jsem jí to řekla, vzala to v klidu. A pak se cítí takhle dotčeně,“ vysvětluje Karolína Plíšková.

„Kámošky asi opravdu nebudeme, ale nemám problém s ní mluvit. Ne že bych kolem ní chodila, jako že ji nevidím nebo že bych se jí vyhýbala, to určitě ne,“ přemýšlí o budoucím vztahu s Barborou Strýcovou.

Během Turnaje mistryň zemřel trenér z mládí

Věří, že ji nový kouč posune zas o něco výš. Dařilo se to většinou i předchozím koučům. I těm, pod kterými trénovala ještě jako školačka či dospívající dívka.

„Trenérů se tam měnila spousta a myslím, že z každého jsem něco dostala. Byl tam pan Hřebec, pan Bedáň, základ tomu dala naše první trenérka,“ vzpomíná na paní Rolenčíkovou z Litvínova.

Nezapomněla ani na Jana Bedáně, o jeho úmrtí se dozvěděla na Turnaji mistryň. „Bohužel jsem se to dozvěděla, kamarádka mi psala, že to bylo na facebooku. Je to hodně smutné, psal mi ještě potom, co jsem porazila Venus,“ posteskla si Karolína Plíšková.