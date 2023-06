Nejtěžší bylo udržet soustředění. Příští soupeřka má páru, hodnotí Muchová postup do čtvrtfinále

Na tenisové Roland Garros bojovala s nachlazením, ale sil má dost i na zdolávání soupeřek. Karolína Muchová se na antukovém grandslamu poprvé v kariéře dostala do čtvrtfinále. Po výhrách nad Marií Sakkariovou z Řecka, Nadiou Podoroskou z Argentiny a Camelií Beguovou z Rumunska zdolala také Elinu Avanesjanovou z Ruska, 6:4 a 6:3. Krátce po postupu svěřila své pocity Radiožurnálu Sport. Paříž 19:26 4. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová | Zdroj: Reuters

Karolíno, jak jste na tom s hlasivkami, které vás v posledních dnech trápily?

Je to určitě lepší než minule, mluví se mi docela fajn a zlepšuje se to.

Jak se vám poslouchá, že jste ve čtvrtfinále Roland Garros?

Jsem strašně ráda, že se mi to povedlo na pařížské antuce, což není úplně můj nejoblíbenější povrch, ale myslím, že předvádím fajn tenis, baví mě to a čtvrtfinále zní skvěle.

Pobavený byl i Fabrice Santoro, který vás vyzpovídal na kurtu. Jaké to je, když tenisová legenda ráda sleduje vaše zápasy?

Strašně milý. Přišel za mnou před rozhovorem, byl na mě fakt hodný. Poslouchá se to skvěle. Říkal mi, že se rád dívá na mé zápasy, že mě sleduje, tak je to velmi milé slyšet to od takové legendy.

Co bylo na nedělním zápase nejtěžší?

Soupeřka se hodně zlepšovala v průběhu zápasu, začaly to být dlouhé výměny. Věděla jsem, že kdybych troch u polevila, tak by se chytala. Nejtěžší bylo udržet soustředění, držet pořád vysokou úroveň, chodit si pro výměny, pro body, protože pak to začalo být dlouhé a taky bylo teplo. Udržet soustředění a ukončovat výměny.

To se vám povedlo v závěru nádherně dvakrát z bekhendu po čáře. Jak jste byla na ty údery pyšná?

Jsem ráda, že to tam padlo. Nechtěla jsem už hrát dlouhou výměnu, protože ona se v tom cítila dobře, sedlo to tam a jsem ráda, že to vyšlo na gemu, kdy jsem returnovala. Jsem ráda, že mě z toho dnes bekhend vytáhl.

Prověřilo vás tu několik typů soupeřek. Co bylo nejsložitější?

Strašně těžké říct, každá soupeřka hrála nějak jinak. S Nadiou Podorskou to bylo dost těžké, ale i první kolo, protože ta jsou vždy těžká a když tam stojí někdo z top 10, tak je to ještě složitější. Každé kolo mělo něco a musela jsem předvést dobrý tenis, aby se mi podařilo vyhrát zápas.

Rodiče už měli odletět, ale ještě zůstali na dnešní zápas?

Zůstali, ještě mohli, ale zítra už musí bohužel letět domů. Jsem ráda, že stihli tenhle zápas a určitě se s nimi dnes ještě potkám na večeři a zítra už letí zpátky do Česka.

Jaké to je, když mají tak úspěšnou dceru? Starají se ještě?

To je asi otázka na ně, ale vždycky se potkáme na kafe, na oběd před zápasem. Moc to neřešíme, je to takové milé a jsou fakt strašně rádi. Vždycky něco přivezou a jsem strašně ráda, že tu jsou. Určitě to je nějaké procento, že se mi tak daří, že je tady mám.

Jak vidíte další soupeřku Anastasii Pavljučenkovovou, naposledy jste ji porazila ve Wimbledonu...

To se nedá srovnávat, protože to je 100 a 1 hrát na Wimbledonu a na antuce. Těžká soupeřka, má šikovnou ruku, má páru. Očekávám velmi těžký zápas a opět budu muset nastoupit na 120 procent, abych měla šanci ten zápas zlomit.