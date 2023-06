Muchová před semifinále Roland Garros: ‚Bude to asi nejtěžší zápas,‘ tuší a na Sabalenkovou chce vyzrát

Tenistka Karolína Muchová bude bojovat o postup do finále Roland Garros a už dopředu ví, že na silnější soupeřku ještě na antukovém grandslamu nenarazila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se tenistka Karolína Muchová připravuje na zápas proti Aryně Sabalenkové

Aryna Sabalenková si po minulém zápase na kurtu ze sebe dělala legraci, když říkala, že lidé přišli hlavně na Novaka Djokoviće a tedy na zápas, který v odpoledním programu následoval, ale i ona toho jistě může tenisovým fanouškům na dvorci hodně nabídnout.

Podle počtu získaných bodů je zatím nejlepší singlistkou sezóny, v úderech má takovou sílu, že z velké části záleží na ní, co soupeřka předvede. A tuší to i trenér Karolíny Muchové Emil Miške.

„Bude tam určitě hodně výměn, kdy to Sabalenková zabije, anebo dá eso. Určitě jsme na to připraveni, že tam bude hodně vítězných míčů, ale to je tenis. Ona jich má vždy hodně, ale taky mívá hodně nevynucených chyb a my se budeme snažit o to, aby byly vynucené,“ říká trenér. Znamená to jinými slovy i to, že zkusí vymyslet pro Karolínu Muchovou co nejlepší taktiku, aby přednosti tak velké hráčky nebyly příliš vidět.

„Je to skvělá hráčka, bude to asi nejtěžší zápas, který jsem tu hrála. Můžu určitě očekávat, že to bude rychlé, že do toho střílí, ale určitě se s týmem budeme snažit najít nějakou cestu, jak na ni vyzrát,“ věří Karolína Muchová, že i ona najde dost tenisových zbraní, aby mohla i přes tak těžkou soupeřku přejít.

Že by si šla Muchová své první semifinále Roland Garros hlavně užít, to v plánu nemá. „Určitě tam půjdu s tím, že ten zápas chci vyhrát.“ A pokusí se o to ve čtvrtek odpoledne, kdy v boji o finále nastoupí v 15 hodin.