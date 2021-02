Hrála jsem s polovičním servisem, řekla Muchová po návratu z Austrálie. Trápil ji natržený břišní sval

Karolínu Muchovou trápilo v Austrálii zranění břišního svalu, kvůli kterému musela i trochu změnit svou hru.

„Celý turnaj jsem hrála většinu zápasů s polovičním servisem. Kdybych mohla servírovat na sto procent, tak by mi to pomohlo. Těžko soudit, protože jsem se musela zlepšit return a to se mi docela povedlo,“ říká nově dvaadvacátá hráčka žebříčku WTA, které vyšetření ultrazvukem potvrdilo natržený břišní sval.

Stejné problémy mělo v Austrálii několik dalších tenistů včetně mužského vítěze Novaka Djokoviče.

„Je pravda, že hodně hráčů mělo zalepená břicha a skrečovalo zápasy. Ta čtrnáctidenní karanténa tomu nepomohla a když jste na pokoji, tak jako já jenom ležíte, a to není úplně nejlepší na břišní sval,“ vysvětlovala čtyřiadvacetiletá rodačka z Olomouce.

Odpočinek a trénink

Muchová teď vynechá minimálně březnový turnaj v Dauhá a v ohrožení je i účast na podniku v Dubaji.

„Necháváme to otevřené, uvidíme, ja se to bude hojit. Potom tam mám Miami a to bych už mohla být zdravotně ready a mohla bych začít víc trénovat, abych ten turnaj kvalitně odehrála,“ myslí si Karolína Muchová, která si ale v nejbližších dnech od tenisu odpočine.

Posléze by mohla znovu začít trénovat, buď v Praze na Štvanici, nebo na Kanárských ostrovech.

„Je možnost, že bych odletěla na Tenerife a tam by se o mě starali z rehabilitačního hlediska a pak bych tam možná začala i trénovat, protože je tam hezké počasí a hraje se venku, to jsou výhody.“ dodává nejúspěšnější česká singlistka na letošním Australian OPen.