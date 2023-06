Nemusí vymýšlet taktiku, ona umí všechno, chválí trenér Miške svoji svěřenkyni Muchovou před finále

Tenistka Karolína Muchová bude hrát poprvé ve finále grandslamového turnaje. O titul z Roland Garros se od tří hodin odpoledne utká se světovou jedničkou Polkou Igou Światekovou. Tak jako v před minulými zápasy v Paříži bude spoléhat i na dobrou taktickou přípravu. Paříž 13:09 10. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová | Zdroj: Reuters

Tenistka Karolína Muchová bude bojovat o titul na grandslamovém Roland Garros,ve finále se utká se světovou jedničkou Igou Światekovou z Polska, a tak jako v předchozích zápasech na turnaji bude spoléhat i na taktickou přípravu.

„Určitě ona je ta favoritka a zase si k tomu sedneme s týmem a budeme hledat nějaké mezírky, které bysme mohli využít a jak to odehrát, co nejlépe,“ vypráví Karolína Muchová, která přibližuje, jakým způsobem dostávala rady před zápasy na Roland Garros a teď naposledy před tím minulým s Běloruskou Sabalenkovou.

Jsme tu společně na baráku s týmem, s Jardou a s Emilem. Když máme volno, tak koukáme na videa a snažíme se vypíchnout, co vidíme. Proti Aryně to bylo o tom, že jsem chtěla a snažila se hodně měnit rytmus, protože s ní když se hraje dvakrát na stejné místo, tak to jsou fakt rány.

Početný tým

Karolíně Muchové pomáhá hlavně tým, který má kolem sebe v Paříži. Zajímavé postřehy může mít i kondiční kouč Jaroslav Blažek, který tenis hrával, Belgičanka Kirsten Flipkensová jako mentorka či občasná poradkyně, ale zásadní slovo má herní trenér Emil Miške.

„Výhoda je hlavně ta, že Karolína nemusí vymýšlet speciální taktiku, protože ona umí všechno, je to super a může si vybrat vždy to, co potřebuje. Její styl je pestrá hra, to tam mixuje podle svého pocitu, podle toho, jak si věří a tím pádem je to strašně nečitelné. Stačí, když bude hrát to, co je jí nejpřirozenější a to platí na každého.“

Chválí Emil Miške svou hráčku Karolínu Muchovou, která bude bojovat proti polské favoritce Ize Światekovoé o titul na Roland Garros. Utkání začíná v 15.00 a server iROZHLAS.cz nabídne podrobnou online reportáž. Stanice Radiožurnál Sport pak přímý přenos.