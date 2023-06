Emotivní ceremoniál na Roland Garros. ‚Ukázalo mi to, že můžu hrát i s těmi nejlepšími‚‘ říká Muchová

Na grandslamový turnaj dorazila Karolína Muchová s nemocí, ale nakonec na něm byla jen kousek od titulu. Přesně dva gemy scházely české tenistce k výhře ve finálovém zápase Roland Garros proti světové jedničce Ize Swiatekové z Polska. A když se to těsně nepovedlo, odpovídaly tomu také emoce při závěrečném ceremoniálu. Paříž 9:47 11. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová po prohraném finále Roland Garros | Zdroj: Reuters

Jen málokterá tenistka měla po finálová porážce takovou podporu publika jako teď Karolína Muchová. Bylo jí do pláče, ale fanoušci a třeba také slavná Američanka a sedminásobná šampionka Roland Garros Chris Evertová, dodali české hráčce kuráž k závěrečnému proslovu.

„Když jsem tam šla a všichni tleskali, bylo to hodně hlasité a trochu to se mnou ‚cukalo‘. Myslela jsem, že neřeknu ani slovo,“ popisuje Muchová.

Reakce to byly spontánní a upřímné. Pestrou hru si zamilovali legendy i tenisoví příznivci a během turnaje to dávali stále více najevo.

„Bylo to emotivní, když všichni tleskali. Ani už pořádně nevím, co jsem přesně řekla. Byla jsem ale ráda, že jsem se sebe nakonec něco dostala,“ dodává tenistka, která si bude pamatovat nejen emotivní ceremoniál, ale také celý turnaj.

Na ten totiž dorazila nemocná, kvůli tomu se jí během některých duelů hůř dýchalo. Z turnaje si ale odváží zatím nejlepší výsledek kariéry a to navzdory tomu, že bojovala na pomalejší antuce, což není její nejsilnější povrch. Na konec tak mohou převažovat pozitiva.

"Je sais que je peux gagner un Grand Chelem" Karolina Muchova



Battue en finale par Iga Swiatek après un très beau combat, la Tchèque a évoqué sa remarquable prestation en conférence de presse ️↘️#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2023

„Hodně mě to motivovalo. Ukázalo mi to, že můžu hrát i s těmi nejlepšími. Jsem připravená se opět pustit do práce, abych tyto výsledky zopakovala,“ říká Muchová.

A také kouč Emil Miške věří, že finálová porážka poslouží spíš jako dobrá motivace: „Pomůže jí to k sebevědomí a k tomu, aby věřila, že může porážet i ty nejlepší hráčky na jakémkoli povrchu. Věřím, že ji nestoupne sláva do hlavy.“

Kromě finanční odměny je příjemný i bodový přísun. Karolína Muchová bude ve světové dvacítce, v ročním hodnocení je teď pátá, a zatím tedy v osmičce nejlepších singlistek pro Turnaj mistryň na konci sezóny.