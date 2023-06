‚Je to čisté štěstí a radost.‘ Muchová ještě postup do finále Roland Garros nevstřebala a necítí nohy

Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále Roland Garros. V zápase s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, který třeba komentátor a bývalý špičkový švédský hráč Mats Wilander označil za nejlepší na ženském okruhu, odvracela mečbol, ve třetím setu prohrávala 2:5 na sety, ale nakonec zvítězila 7:6, 6:7 a 7:5. Po dramatickém zápase se pak česká hráčka podělila o své dojmy s Radiožurnálem Sport. Paříž 22:07 8. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Karolíno, jak se sžíváte s rolí finalistky grandslamu?

Je to popravdě takové hodně rychlé, protože teď jsem na tiskovce, která trvá přes hodinu. Ono to tak je, že čím jsem dál v turnaji, tak je toho více kolem mě a ještě jsem si ani sama nesedla a nevstřebala to. Je to čisté štěstí a radost. To, že to tady můžeme s celým týmem a mými rodiči celé prožívat, je prostě nenahraditelné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkala Karolína Muchová poté, co postoupila poprvé v kariéře do finále grandslamového turnaje

Je tam i bolest? Jan Kodeš kdysi vyprávěl, že cítí nohy tady z té antuky...

Zápas byl dnes hodně dlouhý, těžký a intenzivní. Nohy spíš necítím, než cítím. Budu tam mít den volna a udělám vše pro to, abych byla schopna v sobotu naskočit do finále s plnými silami.

Byly tam i křeče?

Trochu jsem chytala do stehen a do lýtek křeče, tak jsem se to snažila trochu protáhnout a vyskákat. Naštěstí mě to nesundalo moc, snažila jsem se hrát trochu kratší výměny a zabralo to.

Co vám pomohlo za stavu 2:5, že jste ještě otočila zápas proti hráčce, která je extrémně fyzicky vybavená?

Popravdě, věděla jsem, že je to jeden brejk a musím to vzít na sebe a nenechat ji hrát. Když začne hrát rychle, tak to byly fakt pecky a nedalo se z toho dostat. Trochu jsem se do toho opřela a cítila jsem, že se to přehodilo na moji stranu, ona byla ta, kdo začala dělat víc chyb a já si chodila pro míče. Pak se to tak rychle sešlo, diváci mě hnali strašně dopředu, bylo to super.

Jak jste zvládala novou situaci, když jste šla servírovat do zápasu o finále grandslamu?

Snažila jsem se nad ničím moc nepřemýšlet, chtěla jsem si to doservírovat a věděla jsem, že musím dát první servisy, abych to dohrála a vyšlo to úplně pohádkově.

Už víme, že do finále postoupila Iga Šwiateková. Budete mít na ni dost sil?

Mám den volna, takže doufám, že se dostanu z té únavy a budu v sobotu na Igu ready.

Twists and turns at every corner



Catch up on the Highlights of the Day by @emirates from Karolina Muchova's thrilling semifinal win over world No.2 Aryna Sabalenka.#FlyBetter #RolandGarros pic.twitter.com/ocCeEzWWnK — Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2023