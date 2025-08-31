Muchové se v New Yorku daří. ‚Mám ten turnaj strašně ráda‘, řekla po postupu do osmifinále
Karolína Muchová zvládla na US Open souboj s krajankou Lindou Noskovou a postoupila do osmifinále turnaje. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport, že newyorský grandslam jí svědčí i možná proto, že se hraje v druhé polovině sezony a cítí se rozehranější.
Karolíno, zase výhra ve třech setech. Už to vypadá jako vaše specialita?
Kéž bych hrála na dva. Jsem ráda za to, že jsem to znovu vybojovala.
Říkala jste, že je těžké hrát proti kamarádce. Jaké to bylo?
Snažila jsem se to brát tak, že je to tenis, naše práce a nemyslet na to. Ten první set jsme byly trochu nervóznější, nechci mluvit za Lindu, ale byly tam takové až vtipné chyby, ale spadlo to ze mě během druhého setu a myslím, že jsem se do toho dostala. Třetí set jsem si podržela tím brejkem a Linda mi tam docela pomohla jejími dvojchybami při jejím servisu a já si to doservírovala.
Vy jste na začátku třetího setu dala dvě esa z druhé podání. To musí být příjemný bonus?
Ano, to byl docela důležitý moment a pomohlo mi to. Nemířila jsem na eso, ale padlo to, kam jsem chtěla a každý bod zadarmo je dobrý.
Máte vůbec čas ocenit vaše povedené údery, nebo to přijde až zpětně?
Asi spíš zpětně. V ten moment se povzbudím, dodá mi to sebevědomí, když trefím dobrý balon. Na kurtu se ale snažím hodit to za hlavu a soustředit se na další míč.
Ve třetím kole jste na US Open pošesté, tak vám to tady asi svědčí. Čím to je?
Těžko říct. Možná je to tím, že už je druhá část sezony a člověk je trochu rozehranější. Já v sobě nemám tolik zápasů, nejsem tak dobře rozehraná, ale tady už ta šňůra je delší. Celkově mám New York strašně ráda, tu energii, ten turnaj a tím, že se mi tady v minulosti dařilo, tak mám dobré vzpomínky. Asi je to všechno dohromady.
Jak se cítíte po třech třísetových bitvách fyzicky?
Na jednu stranu jsem nebyla ráda, že jsme museli vstávat brzo, ale teď mám den a půl k dobru, tak jsem zpětně ráda. Zápasy byly náročné, ale ten den a půl pomůže na to dobře zregenerovat a doufám, že budu ready na další zápasy.
