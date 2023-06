Jsem trochu nachlazená, přiznala po výhře Muchová. K postupu do osmifinále ji pomohl i šlofíček

Tenistka Karolína Muchová si poprvé v kariéře zahraje osmifinále Roland Garros. Postoupila do něj přes Rumunku Cameliou Beguovou, kterou před tím opakovaně nedokázala porazit. Tentokrát ale v duelu v Paříži na kurtu dominovala po celé utkání a zvítězila hladce 6:3, 6:2. A v nadsázce řečeno, do drobnějších potíží se dostala spíš až po zápase při popisování toho, co se na kurtu stalo. Paříž 7:56 3. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová | Zdroj: Reuters

Tenistka Karolína Muchová kvůli nachlazení občas ztratí hlas, ale naštěstí ne kontrolu nad zápasy. „Jsem trochu nachlazená, ale už ze sebe alespoň vypustím nějakou hlásku, tak je to lepší,“ vyprávěla po zápase jediná česká zástupkyně na probíhajícím Roland Garros.

Karolína Muchová se usmívá, že rozhovor na kurtu ještě zvládla. Vzala si pastylku a ta vždycky pár minut funguje.

„Já si vždycky dám nějakou pastylku, abych vydržela alespoň pět minut a pak se to zhoršuje,“ dodává šestadvacetiletá hráčka.

Přitom tentokrát by bylo o čem dlouho vyprávět a bylo by to příjemné povídání. Vždyť 3. kolo v Paříži zdolala poprvé v kariéře a teď má v tomto směru už v šestadvaceti letech sbírku kompletní na všech grandslamech.

„Je to super, jsem za to ráda,“ těší se Karolína Muchová z nové kariérní mety a také zvládnutého zápasu, ke kterému nastupovala ještě za denního slunce, ale brzy vnímala i umělé osvětlení.

„Je to trochu nepříjemné, byly tam takové stíny ze světel. Promění se obloha, ze sluníčka na ostré žárovky a černé nebe, ale je to o pár míčích si na to zvyknout.“

Pomohl i spánek

I s tím si Karolína Muchová poradila stejně jako s dlouhým čekáním na zápas, který byl v programu až jako poslední.

„Objevila jsem tu velkou wellnes místnost, kde jsou postele vedle sebe, vypadá to jako ve školce a je to super. Využila jsem to, dala jsem si šlofíčka na hodinku a pak to uteklo,“ pochvalovala si Karolína Muchová podmínky při čekání na utkání které bylo velmi vydařené.

Už v rozhovoru na kurtu česká tenistka mluvila o kombinaci trpělivosti a agresivitě jako o klíči k výhře nad obávanou soupeřkou. A pochvalovala si také drop-shoty, kraťasy hned za síť, kterými z bekhendu i forhendu Rumunku Beguovou trápila.

A ocenili to také fanoušci v hledišti, které se během zápasu plnilo i českými příznivci. „Myslím, že mi to dalo docela dost bodů. Bylo to super, lidé byli hlasití, slyšela jsem své jméno, tak to bylo příjemné.“

Minimálně ještě jednou fanoušci Karolínu Muchovou na kurtech uvidí, o postup do čtvrtfinále se utká s talentovanou Ruskou Elinou Avanesjanovou.