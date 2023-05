Trochu to ze mě spadlo, přiznává po postupu do 3. kola Roland Garros spokojená Muchová

Na kurt číslo 13 neměla ty nejlepší vzpomínky z minulosti, ale tentokrát se na něm tenistka Karolína Muchová usmívala jako vítězka dramatického zápasu 2. kola grandslamového Roland Grarros. Naďu Podoroskou z Argentiny porazila po setech 6:3, 0:6 a 6:3 a po utkání se podělila o své dojmy s Radiožurnálem Sport. Paříž 19:16 31. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová | Zdroj: Reuters

Dlouho jsem neviděl, že byste se po utkání tak usmívala. Čím to bylo?

Myslím, že to ze mě trochu spadlo, protože se z toho vyklubal docela záludný zápas a koncovka. Ve třetím setu to mohlo jít na obě strany a jsem ráda, že se mi pak povedlo ji brejknout. Byla jsem taková nervóznější, ale jak jsem tam doklepla ten poslední volej, tak to ze mě trochu spadlo. Ten úsměv asi byla čistá radost.

A radost i z posledního úderu...

Jo, to bylo hodně pomalý, ale chtěla jsem to mít pojištěné, že to tam spadne, tak jsem do toho jen ťukla. Povedlo se to.

Vítr v tu chvíli nefoukal?

On se tam furt točil, ale naštěstí v posledním gemu foukal pro mě.

V zápase jste dominovala v prvním setu, pak přišly potíž. Nechala jste si pak přivolat lékaře, souviselo to se zdravotními problémy?

To nemělo nic společného se zdravotními problémy, ale hrála jsem první set dobře, soupeřka si pak vzala pauzu, šla na toaletu a pak se vytvořilo takové prodlení a myslím, že jsem pak trochu povolila, ztratila soustředění a ona se chytla. Začala hrát ve druhém setu výborně a jak jsem polevila, tak se to sešlo a šlo vše na její stranu.

Co vás trápilo, dýchání?

Měla jsem hrozně sucho v krku a trochu jsem kašlala, tak jsem po ní chtěla nějaké pastilky, aby se mi lépe dýchalo.

Jste si před turnajem asi vykřičela hlasivky na koncertu...

Je možné, že to bylo z toho.

Třetí set, soupeřka byla zase rozjetá, čím se vám to pak podařilo nahodit?

Věděla jsem, že pokud nezapnu znovu, tak nemám šanci vyhrát, protože začala dobře. Podařilo se mi udržet servisy a počkat si na brejk, který jsem pak zvládla a proměnila.

Ze sousedního kurtu se ozýval řev, protože tam hrály hlasitě. Jak moc to bralo koncentraci?

Ten kurt je zvláštní tím, že je na jedné straně otevřený a holky byly dost hlasité, takže občas neslyším rozhodčí a je to těžší na soustředění. Je to ale tak, jak to je a pro obě stejné, tak jsme se s tím musely nějak popasovat.

Jak vám pomáhala hlasitá podpora na vašem kurtu číslo 13?

Bylo to příjemné, slyšela jsem hodně Čechů. Mám tu rodinu, tak to bylo příjemné a je to fajn.

