Nehrála jsem svůj nejlepší tenis, spíš jsem se sama se sebou prala, řekla po postupu do osmifinále Muchová

Karolína Muchová napodobila svou krajanku Petru Kvitovou a na US Open postoupila mezi nejlepších šestnáct tenistek. Po zápase proti Rumunce Soraně Cirsteaové však u ní převládala rezervovanost a přes výhru 6:3, 2:6 a 7:6 nespokojenost s předvedenou hrou. Rozhovor New York 22:48 5. září 2020

Jsou tohle zápasy, kvůli kterým člověk hraje tenis?

Neřekla bych. Radši bych na tenhle zápas zapomněla, protože nebyl můj nejlepší. Ale jsem ráda, že jsem se s tím poprala a konec jsem otočila ve svůj prospěch. Ale bylo to na krajíčku.

Který moment byl nejtěžší? Kdy vám bylo nejhůř?

Asi ve druhém setu, kdy jsem ze zápasu úplně vypadla, hrála jsem svůj podprůměr a soupeřku na začátku druhého setu dostala zpátky. Nebyla jsem schopná udržet balón ve výměně. Pak jsem se nějak pokoušela dostat do třetího setu. Po pravdě si ani nevybavuju, co se mi při mečbolech honilo v hlavě. Ale šla jsem do výměn a chtěla si je uhrát sama.

Jste na sebe víc naštvaná, že jste si zápas nechala utéct, než že byste se radovala? Nevypadáte úplně v euforii…

Je těžký to takhle po zápase v emocích hodnotit. Fakt jsem nehrála svůj nejlepší tenis, spíš jsem se prala sama se sebou. Nejsem z toho zápasu úplně unešená nebo šťastná. Ale na druhou stranu jsem zase ráda, že jsem ho vybojovala a podařilo se mi uhrát důležité balóny. Ale zase… měla jsem spoustu šancí, které jsem nevyužila, takže jsem na sebe byla naštvaná. Ale jsem jenom člověk, ne robot.

Kolikrát se říká, že vybojované zápasy jsou daleko cennější, než když se člověku vše daří. To je dobré si uvědomit, ne?

Říká se to, tak se toho budu držet. Taky ale musím pochválit soupeřku, která zahrála výborně, trefovala v důležitých momentech lajny. Nevidím to zase tak úplně černě. Byl to vážně těžký zápas.

V závěru jste hodně chodila na síť. Co vás tam stále hnalo?

Bylo to takové přirozené, nechtěla jsem s ní pinkat pořád odzadu, protože už mi ruka nešvihala a uletěly mi skoro kilometrové auty. Tak jsem si řekla, že do toho půjdu. Na síti se cítím silná, mám na ní dobrou bilanci. Tak jsem do toho šla.

A #USOpen Round of 16 place awaits @karomuchova7!



The No.20 seed defeats Cirstea 6-2, 2-6, 7-6(7).pic.twitter.com/qpV4R7lWzx — wta (@WTA) September 5, 2020

Kurt číslo 7 se zdál extrémně rychlý...

Každý kurt je jiný a tenhle byl fakt extrém, hodně to tam sjíždělo. Minulý zápas byla čtyřka rychlá, ale tohle byl ještě úplně jiný level. Bylo těžký se s tím poprat, protože ona hrála rychle, častokrát míček sjel a bylo těžké něco tvořit.

V osmifinále byste si přála spíše Swiantekovou nebo Azarenkovou?

Obě jsou strašně kvalitní hráčky. Už je to čtvrté kolo, nedá se čekat lehká soupeřka.

Máte dost sil?

Ještě se mi nestalo, abych na grandslamu ve čtvrtém kole měla tolik sil. Teda já se tak daleko předtím dostalo jenom jednou. (smích) Ale dřív jsem se už po prvním kole cítila hodně unavená, teď se cítím docela fajn.

Ohledně hry na síti... v čem se tam cítíte nejpohodlněji?

I když se na síť dostanu po nekvalitním náběhu, dokážu zahrát těžký volej i smeč. Na síti zvládnu z těžkého balónu vyškrábnout třeba kraťas nebo jinak zakončím. Mám na ní pozitivní čísla, velké rozpětí paží. I z těžkých balónů tam dokážu zahrát pro soupeřku nepříjemně.

Máte nějaký vzor síťaře?

Nikým jsem se neinspirovala. Ale třeba Roger (Federer) má přechod na síť výborný.

Jsou pro vás výměny na síti oblíbené, body jsou sladší?

Jdu tam ráda, urychlím tím výměnu. Ale proti holkám, co hrají rychle, je těžké se tam propracovat. Když mám ale šanci, tak vyrazím.

Jde o váš osobní rekord v odvrácených mečbolech?

Je sranda, že jsme se o tomhle tématu bavili s Davidem pár dní zpátky. Ptal se mě, jestli jsem někdy otočila zápas z mečbolu. Nedokázala jsem si skoro žádný vybavit. Snad jeden nebo dva mečboly jsem někdy odvrátila, tohle bude ale asi nejvíc. Hlavně to byly tři mečboly po sobě, to se počítá víc.

Jste spíše flegmatická. Je to v těsných koncovkách výhoda? Letos máte bilanci v tiebreaku 4:0...

Po pravdě jsem už dneska měla na sebe nervy, byla jsem naštvaná. Ale jo, asi ta moje povaha pomáhá. I když jsem byla dole, pořád jsem šla do každého balónu, nevypálila jsem to někam poslepu, ale sama jsem si je uhrála.