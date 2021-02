Pořád jsem věděla, že není nic ztracené, říká Muchová po dalším velkém obratu na Australian Open

Už minulý zápas jeden velký obrat předvedla, teď přidala další. A po výhře nad Belgičankou Mertensovou 7:6 a 7:5 postoupila tenistka Karolína Muchová poprvé v kariéře do čtvrtfinále Australian Open. Přímo v Melbourne si o tom povídala s reportérem Radiožurnálu Jaroslavem Plašilem. Rozhovor Melbourne 13:48 15. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová po vyhraném osmifinále | Zdroj: Reuters

Minule jste říkala, že už osmifinále zní dobře, tak jak zní, že jste čtvrtfinalistka Australian Open?

Je to skvělé, super pocit. Podařilo se mi to už na Wimbledonu a teď i tady, strašně si toho vážím a jsem ráda.

Asi není úplně spravedlivé cokoliv srovnávat, ale když to srovnáte právě s tím wimbledonským čtvrtfinále před dvěma lety, jakou si myslíte, že jste byla hráčkou tehdy a teď?

V té době to pro mě bylo hodně nové, tady už jsem byla nasazená. I z pohledu hry jsem se určitě posunula dál, než jsem tehdy byla.

Možná se mi to zdálo, ale po utkání jste se tam tak pohupovala, jako by se vám až chtělo tančit. Popište tu náladu, protože to utkání mělo spoustu vln, spoustu obratů…

Bylo to hodně emotivní. Musím říct, že jsem byla vyčerpaná. V týmu máme dobrou náladu, tančící, zpívací, takže si z toho děláme srandu. Byla jsem ráda, vždycky si tak zatančím nebo zazpívám. Byla to jen taková sranda.

Zvládla jste velký obrat, tentokrát z 0:4 a 2:5 v prvním setu, minule s Karolínou Plíškovou ze stavu 0:5. Pomohla vám vzpomínka na to, že to jde?

Určitě mi to pomohlo i se sebevědomím. Když se vám podaří takový obrat, tak když jsem měla 0:4, tak jsem pořád věděla, že nic není ztracené, že dokážu dobře zareturnovat. Znovu to vyšlo a podařilo se mi urvat i první set. Cítila jsem, že když trochu zlepším hru zezadu a nebudu dělat tolik chyb, tak se můžu v pohodě do setu vrátit, brejknout jí, podržet si servis. Snažila jsem se hrát každý balón a vyšlo to.

Snad to můžu prozradit, když jsem psal vašemu trenérovi Davidu Kotyzovi (do Austrálie kvůli nemoci neodcestoval) gratulaci, tak jsem se bál, jestli se mu nepřitížilo. Zeptal jsem se, jestli je zdravý a on odpověděl, že naopak, že teď se díky tomu cítí skvěle…

Myslím, že je nervózní. Je vždycky těžké sledovat to z domu. Po zápase jsem se s ním bavila a byl takový nervózní, ale je hodně rád, že jsme to zvládli.

Dokážete se tady od toho odblokovat, oprostit, protože to asi není jednoduché, když víte, že vám fandí – když to přeženu – celá republika, rodiče, blízcí a tak dál. Dokážete na to nemyslet?

Jo, dokážu se zavřít do takové zóny a snažím se být hlavně v momentu a hrát každý balon. Protože kdybych na takové věci myslela, tak mi hlava lítá úplně všude.

Teď vás čeká Ashleigh Bartyová, světová jednička. Budete nějakým způsobem upravovat trénink? Třeba že si půjdete zahrát s klukem? Protože ona má takový „chlapský“ styl…

Ne, to asi nijak upravovat nebudu. Myslím, že máme podobný styl a určitě se na zápas těším, myslím, že to může být dobrý zápas. Určitě budu muset předvést ten nejlepší tenis, abych s ní mohla hrát vyrovnaný zápas.

Vzpomenete si ještě na US Open před lety? Porazila jste Garbiñe Muguruzaovou a pak jste šla právě na Bartyovou…

Vzpomínám si na to dobře, šla jsem tam z kvalifikace, takže jsem měla v nohách o tři zápasy více a bylo to pro mě hodně vyčerpávající. Tam mě docela vyškolila, hrála výborně, ale já ten zápas hrála už z posledních sil, což to určitě ovlivnilo. Teď jsme někde úplně jinde, je to dva roky a na zápas se těším.