Muchová zahájila čtyřhru na US Open vítězně, s Rubljovem vyřadili domácí Williamsovou s Opelkou

Tenistka Karolína Muchová postoupila ve smíšené čtyřhře na US Open do 2. kola. S Andrejem Rubljovem z Ruska porazili v úterý na betonových dvorcích v New Yorku domácí dvojici Venus Williamsová, Reilly Opelka 4:2, 5:4. O postup do semifinále si zahrají s úřadujícími šampiony Sarou Erraniovou a Andreou Vavassorim z Itálie, kteří zdolali americko-kazašské duo Taylor Fritz, Jelena Rybakinová 4:2, 4:2.

Semifinalistka posledních dvou ročníků US Open ve dvouhře Muchová a Rubljov vyhráli duel proti pětačtyřicetileté legendě Williamsové a Opelkovi za 59 minut

Osmadvacetiletá Muchová a o rok mladší Rubljov se dostali do hlavní soutěže hrané v novém formátu na poslední chvíli díky kombinovanému singlovému žebříčku. Muchové patří ve světovém pořadí 12. místo, Rubljov je patnáctý.

Olomoucká rodačka je jedinou českou zástupkyní v soutěži. Kateřinu Siniakovou a Jannika Sinnera nahradili po odstoupení italského hráče Američané Christian Harrison a Danielle Collinsová.

První set získali díky brejku ve třetí hře. Ve druhé sadě sice nevyužili za stavu 3:3 tři brejkboly, později ale v tie-breaku uspěli poměrem 7:4.

V novém formátu smíšené čtyřhry, která se hraje netradičně před zahájením hlavních soutěží na US Open, startuje 16 týmů. Po úterních zápasech prvního a druhého kola přijde na řadu ve středu semifinále a finále.

Hrají se zkrácené zápasy na dva vítězné sety do čtyř vítězných gamů bez výhod. Na klasických šest gamů, ale také bez výhod, bude jen finále. Vítězný pár získá milion dolarů.

