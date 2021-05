‚Proti top hráčkám rozhodují maličkosti.‘ Muchovou těšilo, jak zvládla s Ósakaovou klíčové momenty

Tenistka Karolína Muchová porazila na turnaji v Madridu vítězku letošního Australian Open Japonku Naomi Ósakaovou 6:1 v rozhodujícím třetím setu a postoupila do osmifinále. Pro Muchovou jde o druhou letošní výhru nad soupeřkou z absolutní špičky. V únoru na grandslamu v Melbourne zdolala světovou jedničku Australanku Ashleigh Bartyovou. Madrid 15:55 2. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová | Zdroj: Reuters

Gratuluji k výhře nad světovou dvojkou a vítězkou Australian Open. Jaký to pro vás byl zápas?

Na začátku jsem dobře servírovala, stačil mi jeden brejk a pak si držet podání. Snažila jsem se Naomi rozběhat. Ve druhém setu začala hrát agresivněji, v koncovce setu mě úplně ubila. Ve třetím setu jsem se vrátila zpátky, rozběhat ji, variovat servis. To fungovalo až do konce zápasu.

V Melbourne jste zdolala světovou jedničku, teď dvojku. Co vám duely s nejlepšími hráčkami ukazují?

Dodá mi to sebevědomí, ale ukáže mi to zároveň, co musím zlepšit. Když se hraje proti top hráčkám, tak rozhodují maličkosti a pár momentů. Ty jsem dnes zvládla dobře, za to jsem ráda.

Minule po vyřazení ve Stuttgartu jste říkala, že ještě nejste úplně připravená na třísetové zápasy. Jak jste na tom teď?

Včera jsem měla volno a zítra ho mám také, takže regenerace je delší. Nejsem zvyklá teď na turnajový zápřah, ale udělám všechno pro to, abych byla za dva dny znovu schopná podat nejlepší možný výkon.

Hrála jste hned první duel od 11.00. V Melbourne jste přiznala, že brzký čas kvůli dřívějšímu vstávání úplně nemilujete, už je to lepší?

Nejsem z toho nadšená, ale je to teď výhodné právě díky delší regeneraci po utkání. Ale vstávání kolem sedmé ráno si moc neužívám.

Naomi Ósakaová vás na tiskovce chválila, vyzdvihla i to, jak dobře se pohybujete. Jak jste se dokázala fyzicky připravit, když jste dva měsíce nemohla hrát kvůli zranění břišního svalu?

Na začátku jsem toho moc nemohla, spíš jsem chodila a až postupně jsem začala běhat. Byly jsme s mamkou na nějakých výšlapech, snažila jsem se držet v pohybu. Už jsem si ale zvykla i na antuku, na dokluzy a celkově na pohyb, lépe ji cítím.