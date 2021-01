Tenistka Muchová odcestovala k prvním turnajům sezony, přibalila si i speciální roušky

S minulou sezonou nebyla vůbec spokojená, nejenom kvůli koronavirové pandemii. Tenistka Karolína Muchová se na kurtu jen málokdy cítila dobře a od konce léta ji navíc trápilo svalové zranění. Teď už je předloňská čtvrtfinalistka Wimbledonu zdravá, takže mohla vyrazit na jednu z nejdelších pracovních cest v kariéře. S sebou si vzala i vlastní roušky nazvané Moušky, kterými podpoří charitativní projekty. Praha 19:03 4. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová | Zdroj: Reuters

„Kytaru s sebou fakt neberu, už teď jsem nad limit. Myslím, že si ještě připlatím, protože toho mám fakt hodně.“

Kytaru, na kterou ráda hraje ve volných chvílích, s sebou nevezla, ale i tak měla Karolína Muchová na letišti strach, že překročí povolený hmotnostní limit. Na tak dlouhou dobu jako teď totiž obvykle nebalí, vždyť na cestách bude bez přestávky skoro dva měsíce. A to se jí ani v normálních sezonách před koronavirovou pandemií nestávalo.

„Měli jsme odlétat v polovině prosince, pak zase vůbec. Teď máme před sebou tři turnaje v Abú Zabí a dva v Austrálii, takže se moc těším,“ narážela Muchová na to, že se zprávy před začátkem nové sezony často měnily. Nebylo totiž jasné, za jakých podmínek a kdy organizátoři uspořádají Australian Open.

Sezona začíná tenistkám na elitním profesionálním okruhu ve Spojených arabských emirátech. Pak se hráčky přesunou do Austrálie, kde je čeká čtrnáctidenní karanténa s možností tréninků v Melbourne a poté už volnější pobyt během turnajů v tomto městě. A jak už jsou hráčky zvyklé, také dost testování na covid-19.

„Posledních pár dní jsem byla nachlazená. Říkala jsem si, že nachlazení už snad ani není, že je všechno koronavirus, tak jsem šla na testy. Jsem negativní, tak doufám, že to tak vydrží, protože nás budou cestovat hodně často,“ přiznává tenistka, která se může chránit i svými vlastními rouškami. Říká jim Moušky a lidé si je mohou i objednávat a podpořit charitativní projekty.

„Když jsme měli turnaj v Ostravě, tak jsme měli fanouškovské roušky a docela se to chytlo. Tak jsme vymysleli, že když už ty roušky nosit musíme, tak tím mohou fanoušci přispět na dobrou věc. Za dva dny bylo dvě stě kusů pryč, první částka půjde dětem do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ vysvětlila olomoucká rodačka před cestou do Abu Zabí, kde uprostřed tohoto týdne zahájí novou sezonu.