Byla senzací US Open, od té doby nehrála. Karolína Muchová se vrací po zranění na kurty

Na US Open do New Yorku v létě dorazila jako málo známá tenistka, ale na turnaji hrála tak, že ji poznávali i lidé na Manhattanu. Její úder nad hlavou někteří fanoušci na sociálních sítích srovnávali s hvězdným Rogerem Federerem.

Ze všeho nejvíc se zřejmě proslavila senzační výhrou nad bývalou světovou jedničkou a dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Španělkou Muguruzaovou. Jenže od průlomového grandslamu zatím Karolína Muchová do žádného turnaje nezasáhla.

„Bylo to hezké. Na druhou stranu bylo špatné, že jsem měla problémy s rukou a nemohla jsem na té vlně pokračovat. Musela jsem udělat stopku,“ vysvětluje pro Radiožurnál Karolína Muchová, proč si musela vzít přestávku a unavenou ruku nechat odpočinout.

„Už to bude tak měsíc a dva týdny, co nehraju. Teď zase začínám,“ potvrdila Karolína Muchová. V jedné z hal v areálu 1. ČLTK na pražské Štvanici právě dokončila intenzivní dvouhodinový trénink a pochvaluje si, že už bude zase tenistkou, které rozhodčí počítají body.

„Mám teď v plánu v sobotu kvalifikaci v Lucembursku. Pak ještě taky plánuju tři turnaje v Americe. Tím zakončím sezonu. Už tam není moc turnajů na výběr. Buď Amerika, nebo Čína. Zkusím ještě udělat pár bodů do další sezony,“ prozradila nejbližší plány Karolína Muchová.

Díky úspěšnému US Open v létě poskočila ze třetí stovky do poloviny druhé žebříčku, kde se navzdory přestávce drží i teď.

Na turnaji okruhu WTA v Lucemburku a pak na těch menších v Americe se zkusí přiblížit svým nedávno vysloveným cílům, dostat se na pozice, které zaručují přímou účast na těch největších akcích bez kvalifikace. A z nich se pak v ideálním případě vracet s podobnými zážitky jako z posledního grandslamu v New Yorku.