Muchová prožívá životní sezonu a závratnou rychlostí stoupá světovým žebříčkem

Už druhou sezónu po sobě se pořád zlepšuje. Tenisovým žebříčkem šplhá jen málo vídanou rychlostí. A vzácný je také herní styl, kterým stále častěji poráží své soupeřky. Čerstvá vítězka turnaje v Soulu Karolína Muchová je i díky tomu poprvé v nejlepší čtyřicítce světového žebříčku a zase o něco blíž pozici, kterou by považovala za mimořádnou. Soul 21:20 23. září 2019

„Spokojená budu, až budu první,“ nestyděla se říct Karolína Muchová pro Radiožurnál, že by ji uspokojila až ta nejlepší možná pozice na žebříčku. Odvaha jí většinou nechybí ani na kurtech. Naposledy to ukazovala na těch v jihokorejském Soulu, kde se radovala ze svého prvního titulu na profesionálním okruhu.

Její styl před pěti lety na pardubické juniorce obdivoval i slavný kouč Nick Bollettieri. Pro Muchovou je ale důležité, že s pestrou hrou dokáže vítězit i mezi dospělými tenistkami.

„Myslím si, že je vše na dobré cestě. Hraje celodvorcový tenis, umí útočit, bránit, má techniku. Ještě by potřebovala zlepšit fyzickou kondici,“ řekl v létě slavný tenista československé éry Jan Kodeš. Tedy muž, kterému Karolína Muchová se zájmem naslouchá, když zrovna trénuje na dvorcích ČLTK v Praze na Štvanici.

I na zlepšení fyzičky se snaží stále pracovat. „Mám dobrý tým, který mě k tomu tlačí. Musím se přiznat, že sama bych to asi nezvládla, protože jsem docela lenivá,“ žalovala na sebe před loňským US Open Muchová, i když to následující období nepotvrdilo.

Vždyť pár dní poté porazila při svém prvním grandslamu někdejší světovou jedničku Španělku Muguruzaovou, letos se premiérově a úspěšně představila ve fedcupovém týmu a ve Wimbledonu dosáhla na čtvrtfinále. Teď se raduje z prvního turnajového titulu na elitním profesionálním okruhu a nového žebříčkového maxima.

Muchová je teď sedmatřicátá na světě. Loni touto dobou byla 153., ještě dalších dvanáct měsíců zpátky 272. A snad jen vítězka posledního US Open Kanaďanka Bianca Andreescuová udělala ještě výraznější kariérní skok ve srovnatelném období.

Třiadvacetiletá Češka svůj žebříček nevylepší na současném turnaji v čínském Wu-chanu, ze kterého se odhlásila. Další příležitost by ale mohla mít zanedlouho v Pekingu. A pokud by se jí i závěr roku vydřil, má velkou šanci, že bude v příští sezóně na největších akcích poprvé mezi nasazenými tenistkami.