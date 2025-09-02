‚Blbě jsem došlápla a ztuhly mi záda a zadek.‘ Na čtvrtfinále chce Muchová zregenerovat a nasbírat síly
Tenistka Karolína Muchová zvládla na US Open i počtvrté zápas na tři sety, když si v pondělním osmifinále poradila s Ukrajinkou Martou Kosťukovou a to i se zdravotními problémy. Kvůli špatnému došlápnutí ve druhém setu trápila Muchovou ztuhlá záda a vyžádala si pauzu na ošetření. Utkání nakonec vyhrála 6:3, 6:7, 6:3. Ve čtvrtfinále čeká Muchovou bývalá světová jednička Japonka Naomi Ósakaová.
Karolíno, moc gratuluji. Vy jste takový magnet na tři sety na letošním US Open, ne?
Já si tady tu hru tak užívám. Radši bych hrála na dva, ale jsem ráda, že se mi to podařilo, protože v těch dlouhých zápasech se většinou vláčím. Teď jsem chytla druhý dech ve třetím setu a byla schopná v sobě najít ještě nějakou energii a dohrát to. Dnes to bylo strašně těžké, mohlo to být i ve dvou, ale byla jsem taková stažená, takže se mi trochu hůř hrálo, ale jsem ráda i za ty tři sety.
Poslechněte si rozhovor s Karolínou Muchovou po postupu do čtvrtfinále US Open
Vy jste si tam vyžádala ošetření během přestávky. Jak závažné to bylo a jak se cítíte teď?
Blbě jsem došlápla, ztuhly mi záda a zadek. Bylo to na začátku zápasu, asi druhý, třetí gem, tak bylo trochu těžší se tam hýbat, ale pak mi pomohla fyzio a možná i prášek od bolesti. Ve třetím setu už jsem se cítila lépe.
Překvapila vás Kosťuková tím, jak hrála? Střílela hodně winnerů, byla rychlá, běhavá a nakonec se vám to ale povedlo?
Asi mě to ani nepřekvapilo, protože jsem věděla, že ona vrátí spoustu míčů zpátky, že se musím soustředit na to to dohrát do posledního míče. Co ostatní nevrátí, tak ona dokáže ještě vyškrábnout. Je hodně atletická, takže to bylo těžké a byly místa, kdy jsem trochu přidala, ale přišlo mi, že je všude. Ve třetím setu jsem si počkala na šanci, chytla jsem ten rychlý brejk a doservírovala jsem to.
Česko bude mít v ženském pavouku nejvíce zástupkyň ve čtvrtfinále - Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová. Jste ráda, že nemusíte jít na sebe?
Myslím, že je to super, že nehrajeme proti sobě, protože jsem hrála už minulé kolo s Lindou Noskovou, takže jsem ráda. Snad budeme mít šanci dostat se ještě dál.
S Naomi Ósakaovou jste hráli loni a povedlo se vám to ve dvou setech. Co očekáváte teď? Má hodně zápasů a docela se zvedla?
Je určitě v lepší formě než loni, hraje lépe, takže to bude těžký zápas. Minulý rok jsem
proti ní odehrála dobré druhé kolo, hrála jsem přesně a nechybovala tolik. Bude to určitě těžké a bude pro mě důležité dostat se do fyzické pohody, dobře zregenerovat a budu se snažit mít co nejvíce síly na zápas proti ní.
Loni jste ji docela trápila rotacemi, byla by to cesta znovu?
Ano, já se snažím všechny trápit rotacemi, takže to určitě použiji proti ní.