Muchová se na US Open probojovala do třetího kola, loučící se Strýcová postoupila ve čtyřhře

Karolína Muchová postoupila do 3. kola grandslamového US Open. Desátá nasazená tenistka a finalistka letošního Roland Garros porazila na betonových dvorcích v New Yorku Polku Magdalenu Frechovou dvakrát 6:3. Rodačka z Olomouce se utká o osmifinále s Američankou Taylor Townsendovou, která vyřadila nasazenou devatenáctku Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou.

New York 21:37 30. srpna 2023