Měla jsem být trpělivější, lituje Muchová vyřazení ve čtvrtfinále Wimbledonu. Na zdraví se nevymlouvá

Už několikrát byla Muchová kousek od závěrečných zápasů na grandslamu, ale zatím pokaždé narážela na fyzické limity.

„Měla jsem nějaké bolístky, ale necítila jsem se unaveně, abych byla úplně rozsekaná na zápas, jako třeba dva roky zpátky,“ srovnávala pro Radiožurnál Muchová předloňský a letošní stav svého těla ve wimbledonském čtvrtfinále.

Zatímco v roce 2019 nastupovala na kurt k utkání proti Elině Svitolinové z Ukrajiny po dlouhé, více než tříhodinové bitvě s Karolínou Plíškovou z předchozího dne, letos tak dlouhý zápas den před čtvrtfinále nehrála. Ale i tak po porážce 2:6, 3:6 s Němkou Angelique Kerberovou říká:

„Ten den navíc by mi určitě pomohl, ale je to tak, jak to je. Měla jsem být trpělivější, než jsem nakonec byla,“ nehledá výmluvy čtyřiadvacetiletá tenistka na únavu ani na zdravotní potíže.

Zdravotní trable

I když je fakt, že ani tentokrát nebyla pro rozhodující fázi turnaje stoprocentně fit. Česká tenistka se opakovaně dokáže koncentrovat na grandslamové turnaje, zpravidla na nich předvádí to nejlepší z celé sezony.

Ale zatím se jí ještě nestalo, aby vydržela až do konce v pořádku. Na začátku roku v Austrálii ji výrazně limitovaly potíže s břišním svalem, i když i tak dokázala projít až do semifinále. Teď ji zlobily jiné části těla.

„Bohužel to tak ve většině případů bylo, což je smutné. Co s tím můžu dělat, je, že teď nemám žádné velké zranění, mám natažené svaly a prasklý nehet, ale to jsou maličkosti, které snad během týdne doléčím. Musím pak zase makat víc na kondici, to je asi jediné, co pro to můžu udělat. Dám si pár dní volno a potom do toho zase šlápnu, abych byla připravená na tu americkou tour,“ těší se Karolína Muchová na americkou část sezony s grandslamovým US Open.