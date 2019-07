‚Chvílemi se mi chtělo brečet.‘ Muchová musí po vysilujícím osmifinále rychle zregenerovat

Karolína Muchová udolala v dlouhé osmifinálové bitvě krajanku a turnajovou trojku Karolínu Plíškovou 13:11 ve třetí sadě a poprvé si zahraje grandslamové čtvrtfinále. Před úterním zápasem ji čeká intenzivní regenerace. „Je potřeba udělat maximum, abych byla zítra ready,“ řekla wimbledonská debutantka v rozhovoru pro Radiožurnál. Londýn 21:28 8. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu | Foto: TOBY MELVILLE | Zdroj: Reuters

Co jste cítila, když se závěrečný míček překulil přes pásku a vy jste se mohla radovat?

Cítila jsem úlevu a strašnou radost. Byla jsem ráda, že to tam se štěstím spadlo a ukončilo to ten dlouhý zápas.

V průběhu třetí sady se zdálo, že vám trochu dochází síly.

Popravdě nevím, kde jsem je ke konci vzala. Asi z lidí a od mého týmu, který mě hodně podporoval. Měla jsem v zápase takové stavy, že se mi chvílemi chtělo brečet, pak jsem to už chtěla vzdát, pak mě to zase nakoplo… Bylo tam hodně emocí. Snažila jsem se soustředit hlavně na svůj servis, protože při jejím podání mi skoro nedala šanci.

Zbyla vám nějaká energie i na úterní čtvrtfinále?

Udělám maximum, abych přes noc trochu zregenerovala, a snad budu moct zítra chodit. A běhat.

Co všechno může tenistka udělat za tak krátkou dobu pro správnou regeneraci?

Už jsem měla ledovou lázeň, lymfodrenážní kalhoty a s fyzioterapeutem ještě budeme mít hodně procedur. Je potřeba udělat maximum, abych byla zítra ready.

Jaký bude zápas proti Elině Svitolinové?

Nedělá moc chyb, všechno si budu muset odehrát sama. Výborně se hýbe, takže to bude rozhodně těžký zápas.

Poprvé od roku 2006 se do čtvrtfinále ženské wimbledonské dvouhry dostala debutantka. Napadlo by vás něco takového před turnajem?

Asi spíš ne. Samozřejmě jsem si věřila, těšila jsem se na turnaj i na hru na trávě. Ale že bych si myslela, že se dostanu mezi nejlepších osm, to ne.