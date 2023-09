Hraje neskutečně, říká před semifinálovým duelem o své soupeřce Muchová. Fanoušci jí nevadí

Muchová zažívá velmi úspěšné americké léto. V noci na pátek si ho může ještě vylepšit postupem do finále US Open.

„Je jí devatenáct let a hraje neskutečně,“ pronesla na adresu své příští soupeřky Karolína Muchová.

Ano, jen jeden z posledních jedenácti duelů v Americe Muchová prohrála, před necelými třeni týdny ve finále turnaje v Cincinnati. A její přemožitelkou byla právě soupeřka Cori Coco Gauffová, která byla světovou hvězdou už ve čtrnácti letech.

Televizním společnostem zaručovala ohromnou sledovanost, třeba ve Wimbledonu ji pořadatelé nasazovaly na centrální dvorec i v běžném kole ženské čtyřhry, na úkor mnohem úspěšnějších tenistů.

I teď na deblovém zápase na US Open – mimochodem Gauffová ho hrála den před dnešním semifinále singlu a má za sebou třísetovou porážku – jste mohli vidět, jak moc je nyní devatenáctiletá Američanka populární.

Fanoušci proti

A Karolína Muchová může už dopředu počítat s tím, že velká část třiadvacetitisícového hlediště nebude na její straně.

„Určitě by byla ráda, kdyby povzbuzoval ji, ale ona s tím počítá, je v tomhle směru racionální. Určitě ji to nezastaví. Akceptuje to, ale jede si stále svoje,“ komentuje trenér české tenistky Emil Miške a sama Karolína Muchová dodává:

„Na to se ani nějak nepřipravuji. Hrála jsem proti Taylor Townsendové, tam to bylo taky docela hlasité a mě to nějak nevadí. Tady to bude asi větší, ale budu s tím počítat a akceptovat to,“ potvrzuje Karolína Muchová slova svého trenéra a souhlasí i v jiném bodě.

To když trenér Miške popisuje, jak zpravidla jeho svěřenkyně v minulosti reagovala na porážky.

„Ona je ten typ, který nerada prohrává s někým dvakrát, takže bude velmi motivovaná jí to vrátit. Porážky ji nesráží, ale spíš se jakoby hecne, že to chce té soupeřce vrátit.“

„Souhlasím,“ usmívá se Karolína Muchová, která věří, že bude mít také podstatně víc sil jako při nedávném finále v Cincinnati, kde ji zápasový program a podmínky v závěru turnaje dohnaly.

„Je to velký rozdíl. Tam to bylo fakt během týdne každý den, bylo tam ještě větší horko. Fakt to tam žahlo a už jsem chtěla, aby to skončilo, a nebylo mi na kurtě vůbec dobře. Tady mám určitě více sil.“