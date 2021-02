Úspěšné Brisbane i výhra nad Serenou. Plíškové se u protinožců daří, na Austrálii nedá dopustit

Na Australian Open je podvanácté a za tu dobu se toho hodně změnilo. V areálu i v kariéře Karolíny Plíškové, která už několik roků v řadě létá na úvodní grandslam sezony jako jedna z favoritek turnaje. A na rozdíl od začátků už se při daleké cestě cítí pohodlněji. Melbourne 17:35 10. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková na Australian Open | Foto: Edgar Su | Zdroj: Reuters

„Létali jsme economy, takže ta cesta bývala vždycky těžší. Jednou jsme tu byly se ségrou dokonce samy, že jsme letěly jen my dvě bez trenéra. Takže začátky byly těžké, ale tak to má asi každý, pokud nemá rodiče nějaké miliardáře. Jsem ráda, že se moje kariéra vyvinula směrem nahoru,“ popsala Radiožurnálu Karolína Plíšková, která se dnes už může během dlouhé cesty za příplatek za lepší místa i trochu lépe vyspat.

Karolína Plíšková se do Austrálie ráda vrací z mnoha důvodů.

„Není to tak, že se vám to vrátí finančně. Ale vždycky jsem investovala do svého těla, tohle se určitě vyplatí,“ podotkla česká tenistka.

Letos je situace jiná, protože tenisté mohli vstřebávat únavu během dvoutýdenní karantény. Měli dost času se aklimatizovat, ale jinak byl komfort během cesty vždy důležitý. Ostatně třeba i proto mohla Karolína Plíšková vyhrát tři z minulých čtyř ročníků turnaje v Brisbane na začátku sezony. A tím si ještě víc oblíbit zemi, ze které si hned při své první cestě přivezla titul z grandslamové juniorky.

„Austrálii mám ráda jako zemi a mám na ni i hezké vzpomínky, protože se mi tu dařilo. V New Yorku jsem hrála jediné finále na grandslamu, ale v Austrálii jsem možná tenisově odehrála lepší zápasy než na US Open. Navíc jsem tu porazila Serenu Williamsovou, na což nikdy nezapomenu,“ vzpomíná Karolína Plíšková i na předloňský obrat v duelu se slavnou Američankou.

A i když jí pak hned druhý den v semifinále možná scházely síly, aby udolala i pozdější šampionku Japonku Ósakaovou, cítila, že v té době hrála lepší tenis než při svém zatím jediném grandslamovém finále na US Open 2016. Takže i proto do Austrálie ráda jezdí a speciálně tady v Melbourne pokaždé sleduje, kolik se toho za rok změnilo.

„Areál se strašně posunul. Třeba i restaurace, která má dneska tři patra, přitom dřív v ní sehnat volné židle, to byl nadlidský úkol. Každý rok je tu něco nového, teď staví nový kurt. Nevím, jestli mají nejvíc peněz ze všech grandslamů, ale rozhodně nejvíc investují do areálu,“ všímá si Karolína Plíšková, která bude podobně jako její jmenovkyně Muchová, Barbora Krejčíková a Tomáš Macháč v noci ze středy na čtvrtek bojovat o postup do třetího kola grandslamu.