‚Pocházím ze severu Čech, jsem zvyklá.‘ Plíšková se cítí dobře a nevadí jí ani australské ovzduší

Do prvního grandslamu sezony vstupuje Karolína Plíšková jako turnajová i světová dvojka, navíc s vítězstvím z turnaje v Brisbane v zádech. V Melbourne českou tenisovou jedničku před Australian Open vyzpovídal reportér Radiožurnálu Jaroslav Plašil. A řeč přišla i na kouř z australských požárů, na který si mnohé tenistky stěžovaly. Pro rodačku ze severočeských Loun to ale podle jejích slov tak hrozné nebylo. Rozhovor Melbourne 19:01 18. ledna 2020

Jak se cítíte před Australian Open s turnajovým vítězstvím v zádech?

Cítím se dobře, i v Brisbane to bylo docela dobré. Odletěla jsem celkem s předstihem, takže jsem tam byla docela dost dlouho před turnajem. Celkově jsem v Austrálii minimálně tři týdny, takže už se cítím aklimatizovaná a připravená na turnaj.

V prvním kole máte těžký los, Francouzku Kristinu Mladenovicovou.

Určitě jsem mohla dostat ještě horší nebo daleko lepší soupeřky. Los si nevybírám, ale bude to test už od začátku. Uvidíme, v jaké budu formě, doufám, že v lepší než ona.

Co vím, tak v Brisbane prohrála docela brzy, ale určitě je to hráčka, která umí zahrát dobře. Hlavně umí možná hrát proti lepším tenistkám lépe než proti horším, takže musím být připravená a čekat od ní dobrý zápas.

Jak to zatím funguje s částečně obměněným týmem? Přibyli Daniel Vallverdu a Olga Savčuková...

S týmem je to dobré. Přijde mi, že si to docela sedlo, už je to pár týdnů. Olgu znám, takže to zas taková změna nebyla, jenom Daniel je úplně nový. On se zase zná s Olgou a s mým kondičákem, takže to není, že bychom vzali někoho, kdo by přiletěl z Marsu. Jen jsme ho vzali od ATP, ale zvládá to dobře a zatím nebyl jediný problém.

Cítila jste na sobě zhoršené podmínky? Hodně se mluvilo o tom, jak je v Austrálii po mohutných požárech znečištěný vzduch.

V Brisbane jsme to tolik necítili, tam byla normálně modrá obloha. Sice tam bylo každý den strašné vedro, ale tohle jsem tam nijak necítila. V Melbourne byly první dva dny horší, jeden den jsem nehrála a druhý den napůl v hale a napůl venku.

Nepřišlo mi to nijak hrozné, ale chápu, že někteří lidé mají problémy s dýcháním, do toho bylo i vedro. Teď je tu nějakých 25 stupňů, předtím bylo až 36. Mně to tak nevadilo. Některé holky říkaly, že se cítily, jako kdyby kouřily cigaretu, tak to jsem necítila.

Tak přece jen jste ze severu Čech, že…

Přesně, tam jsme na to zvyklí, to jsem jako doma.

Letos je to deset let od vašeho prvního titulu v Austrálii. Jaké máte na svůj triumf vzpomínky?

Myslela jsem na to, protože normálně si roky moc nepamatuji, ale tohle bylo 2010. Vyhrála jsem juniorské Australian Open a ségra potom juniorský Wimbledon. Na ten rok si pamatuji moc dobře a vzpomínám na to hezky. Byl to můj první grandslam, všechno bylo tak nějak úplně nové a vůbec jsem tenkrát ani netušila, že bych mohla vyhrát, ani jsem o tom nesnila.

Do té doby jsme skoro žádné juniorské turnaje nehrály, tohle byl první, a rovnou výhra v grandslamu. Do toho jsme tu potkávaly všechny ty dobré hráče. Pořád na to vzpomínám, byly to sice junioři, ale už to byl ukazatel, že tu šance dostat se do ženského tenisu je.

Co bylo na tom, že jste se dostala do špičky i v dospělých, nejtěžší? Ne každému se to podaří.

Být úspěšný junior ještě nic neznamená, ale je to určitá šipka, že děláte nějaké věci dobře, že jste na správné cestě. Jsem ráda, že jsme ten rok hrály juniorské grandslamy. Myslím, že jsme pak dospělý tenis začaly hrát se sestrou hrozně moc brzy, neměly jsme na to mentální ani fyzickou sílu.

Možná jsme začaly moc brzo, ale na druhou stranu nám to možná dalo nějakou kuráž, měly jsme nahranou spoustu zápasů proti lepším a starším hráčkám. Chvíli to ale trvalo, než jsme se z juniorů dostaly do kvalifikací dospělých grandslamů. Tam to několik let nebylo úplně růžové, ale vydržely jsme a podařilo se to.