V dalších turnajích chci držet aktivní hru, plánuje po konci na Australian Open Plíšková

Tenistka Karolína Plíšková se do semifinále Australian Open neprobojovala. S Polkou Magdou Linetteovou prohrála po hodině a 29 minutách 3:6, 5:7. „Věděla jsem, že musím odehrát perfektní zápas, protože ona toho moc nezkazila. Zápas mě ale ničím nepřekvapil. Nešťastná jsem, ale na druhou stranu v poslední době běžně neuhrávám takové výsledky na každém turnaji," přiznává v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Melbourne 10:39 25. ledna 2023

„Přišlo mi, že se dost hrálo. Míček byl pořád ve hře a měla jsem pocit, že do toho buším, zatímco ona si to v klidu sbírá. Balon byl ve výměně víc než během posledních zápasů,“ komentovala česká tenistka krátce po prohraném čtvrtfinále.

Mnohem víc Karolíně Plíškové překážela nepříjemná hra soupeřky a také očekávání, před kterými nešlo utéct. K vysněnému grandslamovému titulu scházely už jen tři výhry, navíc v pavouku ženského turnaje zbyly tenistky, které v minulosti dokázala porazit.

„Šance je vždy, zvlášť pro hráčku, jako jsem já, kdy to mám dost často ve svých rukou. Věděla jsem, že musím odehrát perfektní zápas, protože ona toho moc nezkazila. Zápas mě ale ničím nepřekvapil. Nešťastná jsem, ale na druhou stranu v poslední době běžně neuhrávám takové výsledky na každém turnaji. Určitě to zpětně vezmeme se Saschou pozitivně, že to klape,“ řekla po zápase Plíšková Radiožurnálu Sport.

Cílí na Grand Slamy

Plíškové se vydařil druhý Grand Slam po sobě. V New Yorku stejně jako teď v Melbourne uhrála čtvrtfinále.

„Čím častěji se člověk do té situace dostane, tak je větší šance, že se to jednou povede a půjde dál. Určitě je to lepší než prohrát v prvním nebo druhém kole. Uvidíme, jak dopadne příští čtvrtfinále,“ přemýšlí česká tenistka, která se v následujících měsících chce zaměřit na největší turnaje.

„Moje cíle jsou momentálně Grand Slamy, ostatní turnaje chci vzít tak, aby se hra někam posunula. Chci zkoušet zahrát nějaké věci trochu jinak. Chtěla bych si udržet aktivní hru z prvních tří čtyř utkání na Australian Open. To je jediná cesta,“ prozradila před odletem z Melbourne Karolína Plíšková.