V zápase si nepřijdu v klidu, hodnotí Plíšková své výsledky. Po Austrálii si alespoň užila zimu v Česku

Jak se po odpočinku cítíte?

Dobře. Snažím se dostat do optimální formy, uvidíme, jak to půjde. V Dauhá je se mnou Sascha Bajin a také kondiční trenér, tak mi pomáhají. Byli jsme pár dní v Monaku, kde jsem měla tréninkový týden. Tělo je dobré, všechno drží. Tréninky nejsou úžasné, ale vypadají dobře, uvidíme, jaké to bude v zápase.

Muchová vyřadila v českém derby Karolínu Plíškovou. Strýcová deblové finále na Australian Open neobhájí Číst článek

Snažila jste se nějak vyhnout Česku i vzhledem ke zdejší problémové situaci a obtížnému cestování?

I proto jsme byli v Monaku. Sascha byl v Německu a nebylo by to lehké, aby se za mnou dostal do Česka. Kondiční trenér ze Švýcarska by také musel mít karanténu. Tak jsem zvolila Monako, bylo lehčí dostat tam můj tým.

Zažila jste po brzkém konci v Austrálii českou zimu?

Ještě jsem ji stihla. Byla to asi jediná dobrá věc na tom, že jsem brzy vypadla. Stihla jsem tak sníh, v Česku jsem ho tolik neviděla za posledních deset let. První den, co jsem byla doma, navíc bylo -20 °C, což byl pro mé tělo velký šok.

Jeden den jsem byla bruslit u táty na rybníku, což bylo i přes tu zimu fajn. Alespoň byl člověk venku a mohl dělat nějakou aktivitu.

Bruslila jste i s hokejkou?

Stála jsem na bruslích poprvé po třech letech, takže hokejka spíš fungovala jako taková berlička. (smích)

Jak je to v Dauhá s fanoušky, mohou do ochozů?

Upřímně, nevím. Při tréninku na centrálním kurtu jsem si ale všimla zelených a červených cedulí, které byly na jednotlivých židlích, takže si myslím, že lidi na zápasy mohou. Já budu za jakékoliv fanoušky ráda, alespoň bude na kurtu nějaký hluk. I když loni tu byl docela masakr.

Jejich povzbuzování se snadno dostane pod kůži…

Jsou hluční, chodí hodně chlapů. Loni to byla spíše fotbalová atmosféra. V neděli jsem se tu potkala s Ons Jabeurovou, a i ona říkala, že to bylo drsné a že se tu snaží fanoušky mírnit. I jí to bylo nepříjemné. Ale je pochopitelné, že ji povzbuzují, ona je asi jediná vysoko postavená Arabka na okruhu.

Úspěch na Australian Open vynesl Muchovou na 22. místo žebříčku. Kvitová se propadla na desáté Číst článek

Co čekáte od nadcházejících turnajů?

Nečekám nic. Zatím se mi nedařilo hrát tak, jak jsem chtěla, tak budu ráda, když teď na betonu nahraji nějaké, i třeba ošklivé zápasy. V plánu mám teď Dauhá, Dubaj, kde si možná dám i debla, a pak Miami.

Věřím, že se do formy dostanu. Zatím to nebylo úplně podle mých představ. Nedokážu si úplně říct důvod proč, jestli je to tím, že jsem tak dlouho nehrála zápasy. Nechci říct, že jsem mimo, ale zkrátka to není tam, kde bych chtěla.

Co vám nejvíce chybí k dobrému pocitu?

V zápase si nepřijdu úplně v klidu. Rozhodnutí, která někdy dělám, jsou občas se spoustou chyb. Nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, kam a jak mám hrát, a teď nad tím přemýšlím asi zbytečně až moc. Je to asi tím, že teď nemám žádnou zápasovou praxi. Dřív, když jsem hrála pět nebo šest sezon do úplného konce, tak jsem nad tím nepřemýšlela.

Věřím, že když se nám plus minus podaří odehrát celou sezonu, tak se do toho dřív nebo později dostanu.

Na začátku roku v Abú Zabí jste bojovala se zraněným zápěstím, je to už lepší?

Ještě si musím dávat pozor. Není to nic, co by mě už nepotkalo. Dva roky zpátky jsem s tím velké problémy. Teď to bylo dobré, ale jednou za čas se ozve. Každý den zápěstí cvičím.