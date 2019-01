Šance to otočit byla malá, ale ucítila jsem ji, říká po vítězství nad Williamsovou Karolína Plíšková

Karolíně Plíškové se podařilo otočit zápas proti Sereně Williamsové a poprvé ve své kariéře si zahraje semifinále na Australian Open a může se stát i světovou jedničkou. V rozhovoru pro Radiožurnál říká česká tenistka, že šanci na to porazit majitelku 23 grandslamových trofejí cítila i za stavu 1:5 ve třetím setu. Melbourne 7:58 23. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Karolína Plíšková doplnila v semifinále letošního Australian Open Petru Kvitovou | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

Podařilo se vám jeden z největších obratů v historii tenisu. Porazila jste majitelku 23 grandslamových prvenství Serenu Williamsovou. Už tomu věříte?

Věřím tomu. Nemyslím si, že by to byl úplně ztracený zápas, i když skóre vypadalo hrozivě, když jsem prohrávala 1:5. Na druhou stranu jsem měla jeden vyhraný set a brejk, takže šance tam byly. Přehrávala jsem jí set a půl, takže vím, jak na ni hrát. Vím, co fungovalo. Trochu jsem od toho ale odstoupila.

Ona se ale zvedla, strašně do toho šla. Je potom strašně nebezpečná a dokáže dostat soupeřku pod tlak i při returnu. Šance otočit to byla malá, ale ucítila jsem ji. Trochu jsem si pro to šla a ona taky trochu pomohla. Vždycky se musí sejít víc věcí, ale povedlo se.

Williamsová za stavu 5:1 špatně došlápla. Ale nevymlouvala se na to a říkala, že to s tím vůbec nesouviselo. Říkala, že jste hrála skvěle. Co na to říkáte?

Už jsem tyto reakce slyšela a ona tím u mě stoupla ještě víc. Stalo se tam hodně věcí. Zahlásili ji chybu nohou, to ji asi spíš mohlo ovlivnit, trochu znervóznit, než že by cítila samotný kotník. Tím, že dala veškerý kredit mě, ještě víc u mě stoupla. Trochu jsem měla štěstí a trochu jsem si pro to šla.

Na Australian Open máte dost těžký los. Na cestě do finále už jste porazila například Garbině Mugurauzaovou. Teď vás v semifinále čeká další grandslamová vítězka Naomi Ósaková.

Někdy to tak je, ale někdy se mi to zase sejde jinak. Jsem stále v soutěži, takže o to je to cennější. Porazit takovou hráčku jako je Serena, bych nevyměnila za vítězství nad nějakou lehčí soupeřkou. Sil by možná bylo víc, ale pocit by to byl jiný. Tohle mi dodává sílu hrát dál, sebevědomí mi to také dodává. Stále jsem v turnaji a to je hlavní.

Na US Open v roce 2016, když jste porazila obě sestry Williamsovy, jste to k vítězství nedotáhla. Je to pro vás motivace pro letošek?

Mrzelo mě to, ale v té době to pro mě byl naprosto obrovský výsledek. Tenkrát nikdo nečekal, že bych mohla dojít takhle daleko. Byla jsem asi dvacátá na světě, takže to byl tenkrát strašný úspěch. Byla jsem blízko k titulu. Od té doby věřím, že tu šanci dostanu znova a třeba to bude tady.

Světovou jedničkou už jste byla, ale teď o ni znovu bojujete. Teď se rozhoduje už jenom mezi vámi, Naomi Ósakovou a Petrou Kvitovou. Vy sama ten boj nějak prožíváte, nebo to jde mimo vás?

Dozvěděla jsem se až teď, že tam nějaká taková šance je. Neprožívám to. Nechám to na nich, protože ony ještě jedničkami nebyly, takže o to budou usilovat víc než já. Já usiluju o titul a udělám všechno pro to, aby se to povedlo.