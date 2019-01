‚Věřím, že budu dobrá.‘ Karolína Plíšková je v Austrálii ve formě i díky kondičnímu trenérovi

Osmifinále tenisového Australian Open si zahrají tři čeští singlisté. K Tomáši Berdychovi a Petře Kvitové se přidala Karolína Plíšková. Třísetové zápasy česká tenistka umí a potvrdila to i v tom zatím posledním - v něm porazila Italkou Giorgiovou a v Melbourne jde díky tomu dál. Melbourne 16:43 19. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková se může těšit na druhý týden Australian Open | Foto: Patrick Hamilton | Zdroj: Reuters

Když česká tenistka využila čtvrtý ze svých mečbolů, manžel a manažer hráčky Michal Hrdlička v hledišti objímal kondičního kouče Azuze Simčiče. To, že Karolína Plíšková v této sezóně ještě neprohrála třísetový zápas, je zřejmě i jeho zásluha.

„Fyzicky jsem na tom dobře a jsem ráda, že mi tělo drží. Myslím, že bych tu zvládla jakékoliv podmínky - i na vedro jsem připravená. Odehrála jsem zápasy jak ve vedru, tak i ty večerní a jsem ráda, že tohle řešit nemusím a můžu se soustředit na tenis,“ říká Karolína Plíšková.

Tenis proti Italce Giorgiové to byl zajímavý, a ze začátku ještě plný úsměvů, zvlášť, když jeden z fanoušků stále jakoby neslyšel, že nemá fotit s bleskem.

„Když servíruju, tak mi to docela vadí. Rozhodčí mu to řekla asi desetkrát a on to pořád nemohl pochopit, pak ho dali dokonce na tu velkou obrazovku a on furt jel ten blesk… tomuhle jsem se smála.“

Do smíchu už Karolíně Plíškové nebylo tolik ve druhé sadě, ve které se jí už nedařilo využívat brejkové šance, ale zápas to podle ní byl velmi kvalitní a hlavně s dobrým koncem.

Favoritky se drží

„Jsem ráda, že jsem zápas zvládla. Druhý týden grandslamu je úspěch, jsem za to ráda, že jsem se tam dostala a je šance jít dál,“ těší Karolínu Plíškovou, která narazila na různé typy hráček a zahrála si i v různých částech dne, i když z toho nočního měla trochu obavy.

Hlavně z toho, že se zápas Němce Zvereva s domácím Boltem protáhne a ona pak bude hrát dlouho po půlnoci, jako se to stalo příští soupeřce Španělce Muguruzaové a Britce Kontaové před pár dny.

„Nakonec to dopadlo dobře, že nehráli tak dlouho. Snad brzo usnu, nějaké emoce jsem tam měla, takže tělo bude asi trochu rozjeté, ale je dobré, že tam budu mít den volna, což je strašná pomoc. Věřím, že budu dobrá,“ dodala Karolína Plíšková.

Stejně jako Petra Kvitová se dokázala probojovat do jednoho z nejkvalitněji obsazených čtvrtých kol na grandslamech za poslední roky. Vždyť z osmi nejvýše nasazených singlistek schází v osmifinále pouze trojka Dánka Wozniacká, kterou ale vyřadila několikanásobná šampionka Ruska Šarapovová.

Žebříček #RaceToShenzhen (pořadí pro Turnaj mistryň) po 3 týdnech nové sezóny WTA včetně bodů z #AusOpen2019:



1. @Petra_Kvitova 765

2. @KaPliskova 710

3. Barty, 4. Sasnovič, 5. Ósaka, 6. Sabalenka, 7. Kenin, 8. Curenko. — Vojtěch Bidrman (@woytha) 19 January 2019