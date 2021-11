Na Turnaji mistryň může rozhodnout české derby. ‚Pokusím se dát nervy stranou,‘ říká Plíšková

Tenistka Barbora Krejčíková prohrála i druhé utkání na Turnaji mistryň v mexické Guadalajaře. Naději na postup ale zatím neztratila žádná z hráček ve skupině, ale bojovat už budou jenom o jedno místo. Účast v semifinále si totiž už v předstihu zajistila Anett Kontaveitová z Estonska. která porazila Karolínu Plíškovou 6:4, 6:0 a v tabulce má jako jediná dvě hladké dvousetové výhry. Guadalajara 10:04 13. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková | Zdroj: Reuters

Zatímco Anett Kontaveitová zářila při rozhovoru na kurtu - vždyť právě mluvila jako jistá semifinalistka Turnaje mistryň, Karolína Plíšková se sklopenou hlavou z centrálního dvorce odcházela.

I ona se přesvědčila o tom, jak těžké je v současnosti hrát s estonskou tenistkou, která sérii vítězných zápasů v řadě protáhla na číslo 12.

Přitom začátek duelu vypadal nadějně, jenže za stavu 1:1 česká singlistka brejkové šance nevyužila, a po smolném konci první sady už nedokázala rozjetou soupeřku zastavit.

„Ten poslední gem prvního setu byl totálně nešťastnej, bylo tam blbý prase, pak ona zahrála dobře, já jsem šla super servis, ale ona mi to zabila bekhendem a pak už nebylo co. Ne, že bych byla zlomená, ale ona hrála výborně a nedala mi moc šanci. Je vidět, že si věří a že hraje dobře,“ vypráví Karolína Plíšková, která se už snaží dívat na svůj poslední duel ve skupině proti Barboře Krejčíkové, a bez ohledu na postupové šance, chce ho odehrát, co nejlépe.

„Vím, že to bude asi sledovanější, než zápas s Kontaveitovou, ale pokusím se dát stranou nervy a odehrát dobrý zápas,“ přeje si Plíšková.

„Já to beru jako další zápas, zahraju si s Karolínou, se kterou jsem už dlouho nehrála a zajímá mě, jak jsem se zlepšila. Těším se na to.“ doplnila Krejčíková.

Utkání Karolíny Plíškové s Barborou Krejčíkovou se bude hrát v neděli, a bude mít také zásadní vliv na to, kdo bude českou jedničkou na konci tohoto kalendářního roku.