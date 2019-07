‚Na muzice jedeme hodně.‘ Plíškové před zápasy pomáhá hudba, na letošním Wimbledonu Coldplay

Tenistka Karolína Plíšková je jednou z favoritek grandslamového Wimbledonu. A aby se jí chodilo na kurty lépe, zkouší se v nedalekém domě před každou cestou naladit hudbou. V Londýně jí v tom pomáhají spolubydlící v domě a oblíbené hudební skupiny. Od zpravodaje z místa Londýn 12:02 2. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková ve Wimbledonu | Zdroj: Reuters

„Teď tu byl festival, ten jsme sledovali, bylo to v telce od rána do večera. Jde to pustit i zpětně, takže to tu jede nonstop. Pouštíme tohle, plus nějakou muziku, když v televizi není nic dobrého, tak něco zapneme,“ popisuje Radiožurnálu Karolína Plíšková.

Čím častěji uslyší stejnou písničku, tím úspěšnější Wimbledon to pro Karolínu Plíškovou bude. O jednom ze svých rituálů promluvila v reportáži Jaroslava Plašila

V domě, ve kterém světová trojka během Wimbledonu bydlí, zní během turnaje spousta muziky, od živého přenosu z britského festivalu k nahrávkám, které mají blízcí tenistky i třeba servisman Richard Šodek u sebe.

Zmíněný vyplétač raket se už dlouhodobě stará o zábavu českého týmu během fedcupových týdnů a na velkých turnajích pomáhá Karolíně Plíškové.

„Vždycky si najdeme nějakou oblíbenou písničku, která se hraje před odchodem na kurty, aby mě nakopla. Na muzice jedeme hodně,“ vypráví česká tenistka, která má na turnajích pokaždé i jednu skladbu, kterou se snaží naladit při cestě na kurty. A ta se v žádném případě neohraje.

Viva La Vida

„Je to pokaždé jiné. Pokaždé si tu písničku vybereme, musí jí všichni znát, aby to nebylo, že já jí miluju a všichni ostatní ne, musí to být pro všechny. Teď máme Coldplay, ale měli jsme i Lucii... Je to různé, měli jsme i české,“ vysvětluje Plíšková.

„Většinou je to ale něco trochu rychlejšího, aby se mi lépe hrálo. Naposled to byl Coldplay – Viva La Vida, ta je trochu rychlejší, tu teď pouštíme každý den aspoň jednou. Jedna písnička vydrží na ten jeden turnaj, na další se mění,“ dodává.

Čím častěji totiž vybraný hit – v tomto případě písničku od britské kapely z Londýna Coldplay – v domě hraje, tím úspěšnější Karolína Plíšková ve Wimbledonu bude.

Zatím písničku slyšela před zápasem úvodního kola s Číňankou Ču Lin, a protože vyhrála, pustí si ji před jinak celkem krátkou cestou do areálu i před dalším duelem s Monicou Puigovou z Portorika.

„Když se opouští barák, tak jí vždycky zapneme a s chutí jdeme na tenis,“ řekla na jihozápadě Londýna jedna z favoritek turnaje Karolína Plíšková.