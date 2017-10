Karolína Plíšková dohrála na turnaji v Pekingu. V osmifinále ji porazila Rumunka Cirsteaová

Ve stejné části turnaje jako letos skončila Plíšková i v loňském roce, kdy prohrála s Johannou Kontaovou z Velké Británie 1:6, 6:3 a 6:7.

První set česká hráčka proti Rumunce Cirsteaové prohrála jednoznačně 1:6. V tom druhém to vypadalo na obrat, když vedla 5:2 a 40:0 ale ani jeden ze setbolů nedokázala využít.

V následující hře při svém podání nevyužila další možnost ukončení sady. Poté česká tenistka prohrála pět gemů v řadě a s turnajem v čínském hlavním městě se loučí.

Nyní ji čekají dva týdny volna, kdy se bude připravovat na vrcholy sezony, Turnaj mistryň v Singapuru.

Huge win for @sorana_cirstea. She goes through to #ChinaOpen QFs with a 6-1 7-5 win over Karolina Pliskova. pic.twitter.com/546TbbQfRu