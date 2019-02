Nemusím jít do rizika, Halepovou můžu přehrát, věří si před klíčovým zápasem Fed Cupu Plíšková

Karolína Plíšková, která se po dvou letech představila v domácím utkání týmové soutěže, porazila Mihaelu Buzarnescuovou. V neděli ji ve Fed Cupu čeká v souboji týmových jedniček Simona Halepová. Ostrava 18:00 9. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Nebylo těžké si všimnout, že první gem byl nervóznější. Byly tam nějaké chyby i lepší míče. Pomohlo mi, že jsem ho vyhrála a pak jsem se zvedla a hrála můj tenis. Nervy tam občas jsou, navíc jsem dlouho nehrála doma. Ale když jsem se uklidnila, už to bylo dobré,“ okomentovala pro Radiožurnál zápas s Mihaelou Buzarnescuovou Karolína Plíšková.

Česko - Rumunsko 1:1. Plíšková získala tenistkám vedení, Siniaková prohrála s kanárem Číst článek

Vyhrála jsem ve dvou setech. Může to být důležité i vzhledem k neděli? Ušetřila jste nějaké síly?

Výsledek 6:1, 6:4 vypadá docela jednoznačně, ale docela jsme se tahaly a nakonec to trvalo přes hodinu a půl, někdy i tříseťák trvá podobně. Jsem ráda, že jsem na kurtu strávila nějaký čas, ale nijak rozbitá určitě nebudu a na zítřek se připravím.

Jak se těšíte na zápas se Simonou Halepovou?

Tohle jsou zápasy, na které všichni čekají, i my hráčky. I ona, pokud nebude zraněná. Už jsme spolu pár měsíců nehrály, naposledy v Madridu, kde jsem vyhrála. Úroveň s takovými hráčkami je automaticky vyšší, ale bude to těžké, jen nebudu takový favorit. Neberu to tak, že bych měla prohrát, ale bude to vyrovnané a rozhodne pár míčků.

Když jste hrála svou hru a měla jste na ni sílu, vypadalo to proti Halepové dobře, jak se teď cítíte?

Cítím se dobře. Zápasy vám dodají sebevědomí a nahráno mám docela dost, i výměn odzadu. Na servisu bych měla být lepší a ve výměnách nemusím panikařit, můžu ji přehrát i přes výměny a nemusím jít do nějak strašného rizika.

Když budu hrát solidně, můžu ji přehrát. Samozřejmě může dobře hrát ona a pak by to bylo těžké.

Nějakou dobu vám trvalo, než jste ji dokázala porazit, poprvé se vám to povedlo právě při Fed Cupu. Jak na vzájemné zápasy vzpomínáte?

Nikdy se mi s ní nehrálo špatně, není to hráčka, která by vás rozstřílela. Ale uhraje si vždycky svoje a i když se cítí blbě, neudělá tolik chyb, pořád si to musím uhrát.

Když se proti někomu nedaří, je dobré získat první vítězství, pak už do zápasu jdete s něčím jiným. Teď už jsem ji porazila nejen ve Fed Cupu, ale i na turnaji, takže šance určitě bude.