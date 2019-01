Proti Rumunkám s přístupem Nadala. Karolína Plíšková se chystá na úvod Fed Cupu

Karolína Plíšková povede Česko coby týmová jednička. I když by kvůli náročnému individuálnímu programu mohla první kolo vynechat, rozhodla se, že bude reprezentovat. Třeba i proto, že v loňské sezoně hrála ve Fedcupu jen jednou a ve finálovém utkání, které česky ovládly, vůbec nefigurovala na soupisce.

„Konec roku byl nešťastný, ve finále jsem chtěla nastoupit, ale zdraví mi to nedovolilo. Teď se cítím dobře, tak nevidím důvod, proč nehrát. Je to těžký soupeř, bude hrát Simona Halepová, tak to určitě bude těžké,“ říká na Radiožurnálu aktuální světová pětka Karolína Plíšková.

V sestavě Rumunska se kromě Halepové objeví i další nebezpečné soupeřky, třeba Buzarnescuová nebo Beguová. Semifinalistka letošního Australian open ale věří, že český tým dokáže postoupit.

„Tým máme dobrý. Vždycky někdo trošičku chybí, vloni já, teď Petra, ale dokážeme dát dohromady super tým. Máme nejlepší deblistky na světě, tak stačí udělat dva body v singlu a v deblu budeme mít velkou výhodu,“ věří Karolína Plíšková.

Proti Simoně Halepové se pokusí vylepšit nepříjemnou zápasovou bilanci 2:6. Nicméně v posledním fedcupovém souboji se radovala česká hráčka. „A porazila jsem ji i v Madridu na antuce. Na pomalejších površích jsem ji dokázala porazit, tak věřím, že jí porazím i teďka.“

Ve Fed Cupu si může vyzkoušet speciální taktiku, kterou jí doporučují její dvě trenérky - hrát jako Rafael Nadal.

„Každý zápas vezme, jako by to bylo finále. A je jedno, koho tam má, za každého stavu hraje stejně a tím dostkrát ušetří síly. To si z něj chci vzít, abych neměla výkyvy, které občas mám. I když jsem schopná vyhrát na tři sety, je někdy zbytečné je hrát,“ přemýšlí Karolína Plíšková.

Napodobit přístup slavného Španěla může už příští víkend. fedcupový souboj Česko - Rumunsko se odehraje v Ostravě 9. a 10. února.