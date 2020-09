‚Je tam velký prostor pro zlepšení.‘ Plíškovou po vydřené výhře čeká bývalá šampionka French Open

Když Karolína Plíšková v rozhovoru na kurtu s bývalou francouzskou tenistkou a nyní moderátorkou Marion Bartoliovou hledala důvody své herní nepohody, vyzdvihla i výkon soupeřky.

Čtyřiadvacetiletá Majar Šarífová se v srpnu ukázala i v Praze, ale tam jste její snažení mohli celkem snadno přehlédnout. Jako nasazená sedmnáctka totiž hned v prvním kole podlehla Srbce Ivaně Jorovićové ve dvou setech.

Jenže od té doby se toho hodně změnilo. A díky úspěchu v kvalifikaci Roland Garros se stala první egyptskou tenistkou, která vyhrála utkání ženské dvouhry na grandslamu, což na sociálních sítích sdílel třeba i slavný fotbalista Liverpoolu a její krajan Muhammad Salah.

Making History



Mayar Sherif becomes the first woman representing Egypt to win a Grand Slam match! — Roland-Garros (@rolandgarros) September 23, 2020

Pomohla pauza

„Hrála dobře, uvolněně. Ne že by mi to nějak zabíjela, spíš to byla z její strany taková nepříjemná hra. Takže cenná vybojovaná výhra, ale do dalšího kola je tam velký prostor pro zlepšení,“ oddechla si po zápase prvního kola Karolína Plíšková, kterou navíc před turnajem trápilo zranění stehenního svalu.

Ale přes chladné a deštivé pařížské počasí se dala do pořádku. A pomohlo jí i to, že nastupovala k úvodnímu zápasu až v úterý, jako poslední Češka v soutěži singlistek.

„To byla obrovská pomoc. Tři dny jsem měla úplně volno a potom jsem začala pomalu trénovat, abych to hned nezhoršila. Není to nic, co by mě omezovalo, s mým výkonem to nemá nic společného,“ ujistila Plíšková, kterou teď bude čekat při vší úctě k Egypťance Šarífové utkání s mnohem známější tenistkou. Ve druhém kole se utká s Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska, vítězkou Roland Garros z roku 2017.

„Jelena bude těžký soupeř, pořád je nebezpečná. Už nemá výsledky jako pár let zpátky, ale pořád umí hrát tenis. Musím být trpělivá a snad předvedu lepší výkon,“ dodala česká tenistka.