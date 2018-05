Karolína Plíšková i Petra Kvitová válí i na neoblíbené antuce. První už překonala svůj rekord v počtu výher

Po nádherném třetím setu udolala v jednom nejočekávanějších duelů 2. kola Bělorusku Azarenkovou a v součtu s vyhraným turnajem ve Stuttgartu nasbírala na antukovém povrchu už sedm vítězných zápasů v řadě. O jeden víc než v roce 2015.

Ano, i Karolína Plíšková může hrát na antuce skvěle, byť si to v některých letech úplně nemyslela, jak občas přiznává.

Skvělý boj a velmi cenná výhra nad šampionkou Azarenkou. @KaPliskova má 7. výhru v řadě na antuce, na tomto povrchu překonala svůj rekord na okruhu WTA z roku 2015 (tehdy titul Praha a 2.k Madrid = 6 výher) Zřejmě slušná antukářka:) — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 7. května 2018

„Já ani nevím, proč jsem antuku tak neměla ráda. Celé dětství a juniorská léta jsem trávila hraním na antuce, takže není důvod, aby mi to nešlo, což se teď poslední dva tři roky ukazuje,“ popisuje Radiožurnálu Karolína Plíšková.

Také druhá Češka z elitní světové desítky Petra Kvitová může v Madridu vylepšit svou rekordní antukovou sérii na profesionálním okruhu WTA.

V roce 2011 dokázala vyhrát právě turnaj ve Španělsku a k tomu přidat ještě tři výhry na Roland Garros, což dává dohromady devět vítězných duelů v řadě. Zatím je na šesti a také ona si teď může na antukovém a ne úplně tom nejoblíbenějším povrchu věřit.

Petra Kvitová s trofejí za vítězství na Prague Open | Zdroj: ČTK

„Petra měla ze začátku v hlavě takový vítr, že by se měla na antuce klouzat, dokluzovat ty míče, ale já jsem jí řekl, ať to nechá být. Když to totiž bude mít pořád v hlavě, že se musí zrovna právě teď za míčem doklouznout, tak nehraje svojí hru,“ řekl trenér Petry Kvitové Jiří Vaněk a podobné to má s pohybem na antuce i Karolína Plíšková.

Obě nejlepší české hráčky mají vysokou postavu, ale teď se znovu přesvědčují, že i s tou se dá na antuce uspět.

Mimochodem obě už v minulosti dosáhly na semifinále grandslamového Roland Garros a třeba na příkladech Rusky Šarapovové či Španělky Muguruzaové z minulosti viděly, že i vysoká tenistka může brát na největším antukovém turnaji v Paříži titul.

„Já pořád zůstávám nohama na zemi a o French Open ještě nepřemýšlím,“ nedívala se dál než na svůj nejbližší zápas Petra Kvitová.

V Madridu k němu nastoupí v úterý od 12 hodiny proti olympijské vítězce z Ria Puigové z Portorika.

WTA dvouhra (ženy) | 19. týden 2018 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Simona Halepová Rumunsko 18 8055 2. Caroline Wozniacká Dánsko 21 6790 3. Garbiñe Muguruzaová Španělsko 23 6065 4. Elina Svitolinová Ukrajina 18 5450 5. Jelena Ostapenková Lotyšsko 20 5273 6. Karolína Plíšková Česká rep. 19 5100 7. Caroline Garcíaová Francie 24 4700 8. Venus Williamsová USA 14 4276 9. Sloane Stephensová USA 14 3939 10. Petra Kvitová Česká rep. 21 3550

Češky v žebříčku WTA (ženy) | 19. týden 2018 Jméno Turnajů Bodů 6. Karolína Plíšková 19 5100 10. Petra Kvitová 21 3550 26. Barbora Strýcová 24 1715 51. Kateřina Siniaková 25 1075 55. Lucie Šafářová 17 1059 68. Markéta Vondroušová 17 872 94. Kristýna Plíšková 26 705 103. Denisa Allertová 18 658 143. Barbora Krejčíková 20 425 160. Tereza Martincová 29 379