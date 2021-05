Asi to někdy muselo přijít, komentovala Plíšková dva kanáry od Šwiatekové ve finále turnaje v Římě

Čím si vysvětlujete, že přišel váš horší den a soupeřka hrála fantasticky?

Asi trochu únava, trochu nervozita, ale ta se nedrží celý zápas. Ona mi to dělala strašně těžké, že jsem se do toho nemohla dostat. Servis mi nefungoval absolutně, to asi rozhodlo a přišlo mi, že ona nezkazila vůbec nic.

Trenér i já víme, že to začíná u mě, takže kdybych hrála trochu líp, tak nebude hrát takhle. Já byla až překvapená, že do toho tak šla, protože ne, že bych ji podcenila, ale nemyslela jsem si, že hraje až tak. Určitě si to zasloužila. Nemyslím, že samozřejmě takovým způsobem, ale to je nakonec jedno. Je to prohra, jako prohra a zasloužené vítězství pro ni.

Hodně vám lidi fandili. Jaký to je pocit, když by se jim člověk rád odvděčil, ale tuší, že se trápí?

Na kurtu to nebylo úplně skvělé a tušila jsem, že kdybych uhrála alespoň gem, asi bych se trochu uklidnila, ale ona mi nedala ani jediný bod. Přišlo mi, že mě hrozně hnala, opravdu těžká situace, jak na to reagovat. Hrála fakt skvěle, šla si pro to a v ten moment bylo těžké něco vymyslet, když jsem se já necítila úplně super a ona se cítila neskutečně. Myslím, že mám na víc, než uhrát takový výsledek, ale asi to někdy muselo přijít.

Neuvažovala jste o tom, že si vezmete přestávku?

Popravdě mě to napadlo, ale spíš kvůli ní, protože mi přišlo, že je snad v transu. Já to ale fakt nedělám a nebyla jsem o tom přesvědčená, chtěla jsem to zkusit přebojovat.

Co vás čeká dál?

V mém věku a tam, kam jsem se dostala, by titul znamenal daleko víc, ale i tak jsem tady měla super zápasy. Mohla jsem prohrát ve čtvrtfinále, tak to nechci jedním blbým dnem shodit. Teď si dám pár dní volna, pak asi budu v Monaku se připravovat, protože to je kousek do Paříže a jsou tam lepší podmínky, co se týče počasí, než momentálně u nás. Vidím to tak na dva až tři dny volna.

Zápěstí už vás netrápí?

Ano, musím říct, že drží. Teď jsem ho testovala od Stuttgartu, kdy jsem si nebyla jistá, jestli vůbec pojedu. Ta antuka navíc není jako beton, nebo tráva, takže si myslím, že jsem to otestovala dobře a zatím drží a doufám, že vydrží.