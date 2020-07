‚Hrajeme obíhačku nebo se střídáme po úderu.‘ Plíšková uspořádala kemp pro tenisové naděje

Za normálních okolností by teď dost možná bojovala o postup do osmifinále Wimbledonu, ale v době koronavirové pandemie tráví tenistka Karolína Plíšková začátek prázdnin v Česku. K radosti několika desítek dětí, kterým se díky turnajové přestávce může společně se sestrou Kristýnou osobně věnovat na svém letním kempu. Praha 16:46 4. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti na tenisovém kempu Karolíny Plíškové | Zdroj: Jaroslav Plašil

Nebýt koronavirové pandemie, možná by teď bojovala o postup do druhého týdne grandslamového Wimbledonu. Ale zase by nemohla potěšit děti na svém kempu, což právě teď dělá. Nejlepší česká hráčka současnosti Karolína Plíšková momentálně pořádá kemp pro tenisové naděje.

Je po obědě, po krátkém odpočinku a s Kájou, tedy Karolínou Plíškovou, zrovna odchází jedna skupina dětí na kompenzační cvičení. Nejlepší česká hráčka současnosti rozdává karimatky a na jednu z nich si také uprostřed kurtu lehne, aby společně s malými tenisty plnila úkoly trenérky.

„Některý děti hrajou, některý dělají kondici a některý fyzio. Já se s nim zapojuji do kondičního cvičení,“ vypráví Radiožurnálu Karolína Plíšková.

Motivací jsou hry

Takže podobně jako sestra Kristýna také dohlíží na správné údery, utěšuje ty, kterým to zrovna nejde nebo se zapojí do oblíbené dětské hry známé pod názvem obíhačka.

„Hrajeme obíhačky, nebo se střídáme po úderu. Ten, kdo zkazí, tak musí dělat dřepy. Srandovní hry, aby je to motivovalo, hrát lépe. Děti jsou skvělé, myslím, že mě milují. Snažím se tu být, protože vím, že my to později vrací.“

Přiznává Karolína Plíšková při natáčení našeho časosběrného dokumentu Olympijský rok, jehož část si můžete poslechnout na přelomu července a srpna, kdy Vám v původním termínu odložených letních her budeme postupně nabízet čerstvé příběhy všech tváří našeho projektu, třeba lezce Adama Ondry nebo judisty Lukáše Krpálka.