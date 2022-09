Herně mi to vůbec nesedlo, smutnila Plíšková po vyřazení z US Open. Prozradila i plány na zbytek roku

Tenistka Karolína Plíšková končí na US Open jako poražená čtvrtfinalistka, jaké plány má ještě do zbytku sezony prozradila v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

„První zápas na centru, každý zápas jsem hrála jinde, takže mi to herně vůbec nesedlo. Tenisově to nebylo špatné, po dlouhé době jsem na turnaji hrála docela dobrý tenis, ale dnes mi to fakt nesedlo,“ uznala Plíšková.

„Ano, začátek zápasu moc nezapadal do předchozích vystoupení Karolíny Plíškové na turnaji. Soupeřka se naopak cítila náramně a s komfortním náskokem mohla hrát sebevědomě, a i když byl druhý set vyrovnaný a rozhodoval jej tiebreak.

„Byla jsem furt horší, nemohla jsem se dostat do své hry, ale hraju to, co soupeřka dovolí,“ pochválila Karolína Plíšková soupeřku, která výborně servírovala, přijímala podání, a také útočila ve výměnách.

A při tom všem poměrně málo chybovala. A tak i proto se česká tenistka rozloučila s turnajem jako poražená čtvrtfinalistka, ne úplně zklamaná, protože ji těsně před grandslamem trápila zraněná noha, a musela odpočívat.

„Na to, že jsem byla týden v posteli, tak to asi budu dělat častěji. Zklamání velké je, ale myslím, že jsem odehrála dobré zápasy a kvalitně. Nebylo to upachtěné, ten tenis byl myslím dobrý a asi se na tom dá stavět. Bohužel jsem dobrý tenis začala hrát až trochu později tenhle rok a doufám, že na to navážu, protože pár turnajů ještě máme.“

Zbytek sezony

Nejbližšími turnaji budou Tokio a Ostrava, dál se zatím Karolína Plíšková, minulé sezóny pravidelně zakončovala na Turnaji mistryň pro nejúspěšnější hráčky roku, ale k tomu má tentokrát daleko.

Sice se osmé příčce trochu přiblížila, ale pořád ztrácí nějakých 1300 bodů, a příležitostí ke sbírání výher už nebude zase tolik.

„Momentálně to asi nebude mým cílem, turnaje chci hrát, protože chci hrát a protože mám dostatek sil psychických, mentálních. Plán je brutální, protože je tam dost cestování ke konci roku. Tím, že jsem začátek roku vynechala, tak to myslím zvládnu a uvidíme, jestli pak ještě Fed Cup,“ prozradila Karolína Plíšková, že bude zvažovat i účast ve finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v první polovině listopadu.

Ale protože její účast na Turnaji mistryň, který týmovému soupeření předchází, není zatím moc reálná, musela by vymyslet co s poměrně dlouho přestávkou.

„Je to tak padesát na padesát z mé strany. Ráda bych hrála, ale čas je totálně šílený. Je to tři týdny po posledním turnaji a když se chci na další rok připravit a mít nějaké volno, tak to vůbec nesedí. Kdybych hrála Masters, tak by to bylo jednodušší pak hrát, ale je to dost nešťastný termín a uvidíme, jak to vyjde,“ přemýšlí o závěru roku Karolína Plíšková, před cestou z grandslamového US Open.