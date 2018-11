Plíšková stihla před přípravou nafotit charitativní kalendář, do nové sezony vstoupí s novými trenéry

S příjmy z charitativního kalendáře myslí Karolína Plíšková na dámy Antonii a Aloisii. Podobně jako ona a její dvojče Kristýna se také narodily krátce po sobě. Už před 101 lety.

„Tohle se nestává běžně. Dvojčata a ještě v takovém věku. My na ty dvojčata slyšíme, protože jich na světě tolik není, takže se rády dozvíme věci o nějakých jiných, jak se třeba chovají a tak. Budeme rádi, že nějakou část peněz jim můžeme věnovat,“ těší bývalou světovou jedničku.

Radost by osmá hráčka žebříčku ale chtěla udělat i sama sobě. K lepšímu pohybu na kurtu jí mají dovést hned dva kondiční trenéři. Chorvat Azuz Simčić, do letošního roku pomocník Tomáše Berdycha, a Michal Břetenář, specialista na dýchání.

„Dozvěděla jsem se, že je hodně špatné, což jsem si i tak nějak myslela, jelikož jsem to nikdy netrénovala. Vždycky to bylo jenom: nadechni před úderem a vydechni s úderem. Teď už je to trošku složitější než jenom tohle. Je to něco, čemu se chci věnovat,“ říká Plíšková.

Realizační tým obměnila už po několikáté. Naposledy se po osmiměsíční spolupráci rozloučila s uznávaným odborníkem Markem Všetíčkem, který nově připravuje Tomáše Berdycha.

„Ví se o mně, že lidi měním docela často, ale snažím se z každého něco vzít. Myslím si, že každý má co mi dát. Uvidíme, jak mi pomůžou,“ dodává česká tenistka.

Nejlépe prý k prvnímu grandslamovému titulu. Jako hlavní trenérky povedou bývalou světovou jedničku znovu Australanka Stubbsová a Španělka Martínezová.