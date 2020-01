Dva turnaje, dva tituly. Karolíně Plíškové svědčí spolupráce s bývalou soupeřkou Savčukovou

Jen málo trenérů má zatím podobnou úspěšnost jako Olga Savčuková. Bývalá ukrajinská tenistka byla s nejlepší českou hráčkou současnosti Karolínou Plíškovou na dvou turnajích a v obou případech se společně radovaly z titulu. Ještě před pár lety přitom bojovaly na kurtu proti sobě. Brisbane 21:49 13. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková. | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

V létě 2015 proti sobě hrály o postup do čtvrtfinále turnaje v New Havenu. Karolína Plíšková, která se tenkrát prodírala do světové špičky, si s o pět let starší soupeřkou snadno poradila. A také rok předtím pro změnu v Montrealu Češka hladce vyhrála. Ale nejen kvůli tomu si Olgu Savčukovou tak oblíbila.

S bývalou ukrajinskou tenistkou si rozumí i mimo kurt. Na lavičku ji pozvala jako výpomoc už na podzim při vítězném turnaji v Číně.

A vzpomněla si na ni i před aktuální sezonou, když sestavovala nový trenérský tým. Venezuelan Daniel Vallverdu, dřívější kouč Andyho Murrayho, Tomáše Berdycha či Grigora Dimitrova, totiž neměl zkušenosti s ženským profesionálním okruhem. „Právě proto jsem přizvala i Olgu, aby to pro něj nebyla taková pecka,“ přiznala Plíšková.

I proto teď mohli fanoušci při dalším už 16. vítězném turnaji Karolíny Plíškové na okruhu WTA sledovat, jak chodí k hráčské lavičce s radami Olga Savčuková, zatímco hlavní kouč Daniel Vallverdu zůstával při turnaji v Brisbane v hledišti.

„Ona to bude trochu korigovat. Jako ženská mě bude chápat a případně zajde za ním, bude mezi námi takový prostředník,“ vysvětlila dvojka ženského žebříčku WTA. A pokud jde třeba o tréninky, už před turnajem v Brisbane si je nemohla vynachválit. „Nemůžu si na nic stěžovat. Tréninky jsou pestré, baví mě,“ řekla.

‚Taktika může mít rozhodující slovo‘

I během Australian Open, které začne v Melbourne příští pondělí, zůstane kouč Daniel Vallverdu v boxu české hráčky. V hlavní soutěži grandslamových turnajů nejsou návštěvy trenérů na kurtu povoleny a případné pokusy o koučování během zápasů rozhodčími trestány.

O to důležitější může být taktická příprava před jednotlivými duely. A právě tam by měla být největší přednost třiatřicetiletého Venezuelana.

„Když už jsme takhle blízko, tak věřím, že taktika může mít rozhodující slovo,“ naráží Karolína Plíšková na to, že se už v předchozích letech opakovaně uměla propracovávat k největším zápasům, ale k zisku vysněné grandslamové trofeje jí zatím pokaždé něco málo scházelo.

Sama také ví, že to hlavní musí na kurtu udělat ona. A také to, že v Melbourne bude zase začínat od nuly, jak teď po vítězství na turnaji v Brisbane připomněla.