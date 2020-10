Konec prazvláštní sezony. Plíšková nevyloučila pro příští rok změny, spokojená není ani Muchová

„Tenhle rok jsem se na kurtu necítila úplně svá. V tréninku pracujeme na určitých věcech, ale v zápasech to ještě není na takovém levelu,“ řekla Radiožurnálu Karolína Muchová.

Česká tenistka kvůli koronavirové pandemii nebo i jiným zdravotním potížím často nemohla hrát ani trénovat. Období, kdy se cítila ideálně, hledala dlouho. Snad prý v části osmifinále US Open proti Bělorusce Azarenkové, než si ale pro změnu poranila stehenní sval.

Ani Karolína Plíšková není se svou sezonou moc spokojená. Sice hned na začátku roku získala titul v Brisbane a v září byla ve finále v Římě, jenže nejlepší české hráčce v žebříčku to tak dobré nepřišlo, protože se jí nedařilo na grandslamech.

V minulých letech navíc opakovaně ovládala statistiky na servisu, vždyť používala značku „Ace Queen“, ale letos nekralovala ani při podání. A moc se jí nedařilo ani na příjmu. Vždycky měla ráda jistý řád a pravidelnost, což s koronavirovou pandemií ztratila.

„Určitě by mi vyhovovalo, kdybych měla víc turnajů a zápasů v řadě. Tenhle rytmus i s rychlým střídáním povrchů mi nevyhovuje. Tak to prostě bylo, jsem ale určitě ráda, že se aspoň něco odehrálo. Možná do příštího roku pár věcí změním, to se ještě uvidí,“ přiznala Plíšková a nevyloučila, že se změny mohou týkat i realizačního týmu.

„Možností je vždycky hodně. Nejenom po špatné sezoně, ale i po dobré,“ narážela nejlepší česká hráčka i na konec minulého roku, kdy se po jedné ze svých nejvydařenějších sezon nedohodla na další spolupráci se Španělkou Conchitou Martínezovou.